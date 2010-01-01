یک نوزاد 13 ساعت پس از مرگ مادرش به دنیا آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیاسال نیوز، مارگارت روسا، مادر 24 این نوزاد شب گذشته در حین رانندگی در جاده کوهستانی شهر دنور از جاده منحرف شد و به داخل دره سقوط کرد.
مارگارت در حین رانندگی به درون درهای با عمق 643 متر سقوط میکند و در تمام 13 ساعت درون خودرو در میان صخرههای این دره در فاصله 207 متری زمین معلق بوده است.
نیروهای امداد و نجات دنور پس از 13 ساعت عملیات امداد و نجات نتوانستند جسد مارگارت را از میان خودروی له شده، زنده بیرون آورند اما جنین این مادر سالم به دنیا آمده است.
رئیس نیروهای امداد و نجات دنور در مصاحبه با خبرنگار کیاسال نیوز گفته این مادر بلافاصله پس از سقوط در دره فوت کرده و جنین در تمام این ساعات در بدن مارگارت زنده مانده است.
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