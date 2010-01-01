به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، نادر دست نشان سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران عصر جمعه در حاشیه دیدار تیمهای نساجی مازندران و شن سای اراک شکست نساجی مازندران را در مقابل حریف واقعیت عنوان کرد و گفت: تیم شن سای اراک لیاقت پیروزی را داشت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص شکست های پیاپی تیم نساجی مازندران، با لحنی کنایه آمیز، گفت: مشکل اصلی تیم من هستم و از این پس دیگر در این تیم نمی مانم.

دست نشان افزود: خیلی ها تلاش می کنند من در تیم نباشم و قبل از آمدن به نساجی مازندران خیلی ها از حضورم در این تیم ناراحت بودند.

وی با ابراز تاسف از اینکه توانستم برای این تیم کاری انجام دهم، گفت: حتی در بین تماشاگران تیم نیز دو دستگی وجود دارد و افرادی با پول دادن به خبرنگاران و تماشاگران علیه من فعالیت می کنند.

دست نشان که برای چندمین بار خداحافظی خود را با این تیم تکرار می کرد، گفت: اشتباه تماشاگران در بازی با برق شیراز را چرا باید تیم من پس بدهد و این تیم بدون تماشاگر و در ورزشگاه خالی به مصاف حریف برود.

وی با بیان اینکه کلیه حواشی تیم از بازی با داماش شروع شد، خاطرنشان کرد: همه گروه ها را از جمله مسئولان استان، فدراسیون، خبرنگاران، تماشاگران و لیدرها را مقصر هستند.

دست نشان گفت: هیچ مسئول یا رسانه ای از من حمایت نکرد و همه به نوعی از جمله رئیس هیئت فوتبال استان و مسئول برگزاری کمیته لیگ دست یک برای جلوگیری از فشار آمدن به خود کنار کشیدند تا حاشیه ها و مشکلات شدیدی پس از بازی با داماش برای نساجی به وجود آید.

سرمربی تیم نساجی مازندران با اشاره به اینکه در ابتدای فصل با عشق و علاقه به این تیم آمدم، خاطر نشان کرد: در حال حاضر پیشمانم و دیگر در این تیم نخواهم ماند.

دست نشان به عملکرد اداره کل تربیت بدنی استان مازندران نیز انتقاداتی وارد دانست و گفت: استادیوم وطنی پس از شش ماه هنوز یک رختکن هم ندارد و اگر پرهام مدیر عامل باشگاه نساجی مازندران نبود زمین چمن نیز نداشتیم.

دیدار تیمهای فوتبال نساجی مازندران و شن سای اراک از سری رقابت های لیگ دسته یک کشور که با شکست 2 بر صفر تیم فوتبال نساجی مازندران مقابل مهمان خود شن سای اراک به پایان رسید همراه با حاشیه هایی بود:

* در دیدار گذشته تیم نساجی مازندران با برق شیراز که حاشیه های زیادی در آن دیدار بوجود آمد نیروی انتظامی را بر آن داشت تا در این دیدار تدابیر امنیتی را در اطراف ورزشگاه شهید وطنی اتخاذ کنند که برای ساکنان منطقه مشکلاتی را به وجود آورد زیرا ماموران نیروی انتظامی خیابانهای منتهی به ورزشگاه شهید وطنی را مسدود کرده و اجازه ورود هیچ خودرو یا شخصی را نمی دادند و ساکنین منطقه نیز برای رفت و آمد به منازل خود مجبور بودند که از کوچه پس کوچه و راه های دور دست استفاده کنند.

* این دیدار که بر اساس رای فدراسیون فوتبال در محرومیت نساجی مازندران باید بدون تماشاگر برگزار می شد سکوهای آن زیاد هم بدون تماشاگر نبود زیرا افراد مختلفی بر روی سکوها و در داخل و اطراف زمین حضور داشته و شاهد بازی بودند.

* در این میان برخی خبرنگاران نیز با مشکلات زیادی وارد ورزشگاه شدند اما اجازه ورود به داخل زمین را پیدا نکردند.

* از حاشیه های دیگر این دیدار فریاد نادر دست نشان بر سر بازیکن خود پس از دریافت گل اول بود که عماد را ترسو خواند و نتیجه این ترس را دریافت گل عنوان کرد.

* اخراج یکی از بازیکنان تیم شن سای اراک پس از شادی به ثمر رساندن گل دوم توسط این تیم از دیگر حاشیه های این بازی بود.

* پس از پایان دیدار این دو تیم تعداد دیگری از تماشاگران مقابل درب ورزشگاه جمع شده بودند و با شعارهایی علیه سرمربی تیم، نادر دست نشان را بدرقه کردند و مراتب اعتراض خود را نسبت به شکست های پیاپی نساجی مازندران اعلام کردند.