نوری المالکی نامزد نشدن برای پست نخست وزیری عراق را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، پیش از این برخی منابع از عدم تمایل "نوری المالکی" نخست وزیر فعلی عراق برای کاندیداتوری مجدد برای این پست خبر داده بودند.

مالکی روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: من تاکنون سخنی از عدم تمایل برای کاندیداتوری مجدد برای پست نخست وزیری در دولت آتی به میان نیاورده ام.

وی با رد شایعات اخیر، تاکید کرد: کاندیداتوری مجدد من برای احراز پست نخست وزیری منوط به تصمیم ائتلاف دولت قانون (ائتلاف خود نوری المالکی) پس از دستیابی به اکثریت پارلمانی در انتخابات آتی است.

پیش از این "موفق الربیعی" مشاور اسبق امنیت ملی عراق و عضو ائتلاف ملی عراق از عدم تمایل مالکی برای حضور مجدد در پست نخست وزیری خبر داده بود.