وحدت در سایه اهل بیت‌(ع) امکان پذیر است/ صف معترضان از هتاکان جداست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله عبد الله جوادی آملی در ابتدای درس اخلاق خود در جمع طلاب و دانشجویان با اشاره به حرمت‌شکنی روز عاشورا اظهار داشت: عده‌ای که معترض‌اند، اما صف آنان از هتاکان جدا است، از خداوند خواستاریم که آنان را جدا کند و کسانی که در روز حزن اهل‌بیت‌(ع)، شادی آل‌زیاد و آل‌مروان را تکرار کردند، اگر قابل هدایت نیستند به سزای اعمالشان برساند.



وی تصریح کرد: حادثه تلخ روز عاشورا، ذائقه همه شیعیان جهان بلکه مسلمانان و مردم آزاده را آزرده کرد از خداوند مسئلت داریم هتاکان را به سزای اعمالشان برساند.



آیت‌الله جوادی‌آملی در ادامه با تأکید بر وحدت و انسجام ملی و مذهبی افزود: این وحدت در سایه اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) امکان‌پذیر است و حفظ انقلاب اسلامی تا ظهور حضرت مهدی‌(عج) خواست همه است و خداوند ما را یاری خواهد کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح خطبه 216 نهج‌البلاغه خاطرنشان کرد: این خطبه مربوط به رعایت حقوق متقابل والی و رعیت است.



این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه خطبه 216 به حق و تکلیف توأمان تاکید کرده، بیان داشت: هر جا حق هست تکلیف هم است.

اهانت به مقدسات برای همیشه محکوم است



اهانت به مقدسات برای همیشه محکوم است



لازم به ذکر است بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله جوادی آملی، ایشان طی گفت و گویی در رابطه با حوادث روز عاشورای تهران بر دو نکته خیلی مهم تأکید کرده بود.



نکته اول اینکه اهانت به مقدسات برای همیشه محکوم است مخصوصا در روز عاشورا و اهانت کنندگان به مقدسات برابر قانون باید مورد مواخذه قرار بگیرند.



وی در ادامه افزود: دوم اینکه در این جریان‌ها اگر به یک بی‌گناهی آسیبی رسید، آن هم خسارتش ترمیم بشود. تا برابر آیه «وامتازوا الیوم ایها المجرمون» مجرم از غیر مجرم جدا بشود هر کدام در برابر حکم الهی، به قانون سپرده بشود.