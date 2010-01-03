60 کارورز دانشگاهی به واحدهای صنعتی خوزستان معرفی شدند

مهدی آموزگار در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی مصوب شورای عالی اشتغال و پیرو تفاهمنامه های همکاری سازمان آموزش فنی وحرفه ای با وزارتخانه های صنایع و معادن، تعاون و بازرگانی بالغ بر 60 نفر ازکارورزان فارغ التحصیل دانشگاهی توسط فنی و حرفه ای به واحدهای مختلف صنعتی در خوزستان معرفی شدند.

آموزگار ظرفیت طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش فنی و حرفه ای استان خوزستان را دو هزار و 529 نفر برشمرد و افزود: به زودی تفاهمنامه های استانی نیز با سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان جهاد کشاورزی برای اجرایی شدن این طرح منعقد می شود.

وی عنوان کرد: هدف اصلی طرح کارورزی انتقال مهارتها و تجربیات علمی به دانش آموختگان دانشگاهی و فراهم کردن بستر مناسب برای ورود آنها به بازار کار کشور است.

وی ادامه داد: در کنار کسب تجربه و ارتقای مهارت دانش آموختگان شناسایی رشته های تحصیلی مورد نیاز بخشهای مختلف کشور در بازار کار از دیگر دستاوردهای این طرح است.