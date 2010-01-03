تاکنون طرحی برای بیمه معتادان در مشهد اجرایی نشده است

مهدی درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: موضوع حمایت از معتادان و بیمه درمانی آنها چندی پیش در وزارت رفاه مطرح شده است.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی خراسان رضوی گفت: چندی پیش مصوبه ای مبنی بر بیمه معتادان با حضور دستگاههای بیمه گر نیز در تهران اجرا ش که بر این موضوع تاکید می کرد.

وی در رابطه با نحوه چگونگی این طرح اظهار داشت: تاکنون هیچ گونه ابلاغیه رسمی در خصوص این موضوع ارسال نشده است.

وی تاکید کرد: توجه به این مقوله یکی از وظایف این سازمان پس از ابلاغ خواهد بود.

درخشان با بیان اینکه تحقق این موضوع یکی از مهمترین آرزوهای ارگانهای ذیرربط است گفت: مثلا بهزیستی خراسان رضوی توجه خاصی به این موضوع داشته و از بیش از یکسال قبل این موضوع را پیگیری می کند.

