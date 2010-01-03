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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

تاکنون طرحی برای بیمه معتادان در مشهد اجرایی نشده است

تاکنون طرحی برای بیمه معتادان در مشهد اجرایی نشده است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل بیمه خدمات درمانی خراسان رضوی از اجرایی نشدن طرحی برای بیمه معتادان درمشهد خبر داد.

مهدی درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: موضوع حمایت از معتادان و بیمه درمانی آنها چندی پیش در وزارت رفاه مطرح شده است.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی خراسان رضوی گفت: چندی پیش مصوبه ای مبنی بر بیمه معتادان با حضور دستگاههای بیمه گر نیز در تهران اجرا ش که بر این موضوع تاکید می کرد.

وی در رابطه با نحوه چگونگی این طرح اظهار داشت: تاکنون هیچ گونه ابلاغیه رسمی در خصوص این موضوع ارسال نشده است.
وی تاکید کرد: توجه به این مقوله یکی از وظایف این سازمان پس از ابلاغ خواهد بود.

درخشان با بیان اینکه تحقق این موضوع یکی از مهمترین آرزوهای ارگانهای ذیرربط است گفت: مثلا بهزیستی خراسان رضوی توجه خاصی به این موضوع داشته و از بیش از یکسال قبل این موضوع را پیگیری می کند.

کد مطلب 1009610

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