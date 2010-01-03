ادارات خوزستان برخی خدمات خود را به پیشخوانها واگذار کنند

سیدمحمد جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز حرکت دستگاه های اجرایی استان در مسیر دولت الکترونیک را بسیار مهم و ضروری دانست و تاکید کرد: ارتقای سطح خدمات و کسب حداکثر رضایت ارباب رجوع می طلبد تا دستگاه های اجرایی استان ضمن پیگیری برای بازنگری در قوانین خود، بخشی از خدمات خود را هرچه سریعتر به دفاتر پیشخوان واگذار کنند.



وی توجه به تجربیات موفق سایر استانها در این زمینه را یادآور شد و افزود: تدوین طرح جامعی که گویای ظرفیتها، زیرساختها و تعداد نیروی انسانی دفاتر پیشخوان باشد ضروری است زیرا از این طریق می توان به حرکت استان در مسیر دولت الکترونیک شتاب بخشید.

وی با بیان اینکه دفاتر پلیس 10 + نیز علاوه بر انجام وظایف قبلی خود به دفاتر پیشخوان ارتقا می یابند، افزود: مسئولان ذیربط باید با نظارت و ارزیابی مستمر خود نیز حداکثر رضایت شهروندان را در دفاتر پیشخوان جلب شود.



دفاتر پیشخوان به منظور ارائه خدمات ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی به مردم راه ‌اندازی می‌شود و به عنوان حلقه واسطی بین دستگاه‌ های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و مردم فعالیت خواهند کرد.

صدور دفترچه بیمه، صدور قبوض برق و آب و مخابرات و پیگیری امور مشترکان شرکتهای خدمات ‌دهنده از جمله خدماتی است که توسط دفاتر پیشخوان دولت ارائه می‌شود.