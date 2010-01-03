عادل بزدوده درباره وضعیت دفتر تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به خبرنگار مهر گفت: خود را برای بازنشسته شدن از فعالیت چندساله در کانون آماده می‌کنم تا فضا برای حضور افراد غیرمتخصص باز کنم زیرا متأسفانه این رویه در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان اعمال می‌شود. متأسفانه با مدیریت جدید دفتر تولید تئاتر کانون حضور افراد غیرمتخصص در این مرکز به تئاتر کودک و نوجوان آسیب‌ خواهد زد.



این کارشنانس و کارگردان تئاتر کودک و تئاتر عروسکی افزود: این روند مناسب تئاتر کودک و نوجوان کانون نخواهد بود. من به عنوان یک عضو کانون و کسی که سال‌ها در زمینه تئاتر کودک و نوجوان و تئاتر عروسکی فعالیت کرده‌ام حق اجرای نمایش در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان را ندارم. این در حالی است که متون من برای اجرا تصویب شده ولی به دلیل اینکه از اعضای کانون هستم به من اجازه اجرا داده نمی‌شود.



بزدوده درباره فعالیت‌های خود در زمینه کارگردانی گفت: خود را برای اجرا در سیزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی "تهران- مبارک" آماده می‌کنم تا در صورت توافق تمرینات نمایش "بازی اشکنک داره، دل شکستنک داره" را آغاز کنم. این اثر یک خیمه شب‌بازی درباره رستم و سهراب است و چون پروژه بزرگی است باید تمرینات آن بزودی آغاز شود.

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