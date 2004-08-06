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۱۶ مرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۵۸

رييس سازمان امور عشايري كشور در گفت و گو با "مهر":

صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي عشاير تا دو هفته آينده افتتاح مي شود

صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي براي عشاير كشور با هدف تامين نهاده هاي توليدي عشاير تا دو هفته آينده راه اندازي مي شود.

رييس سازمان امورعشايري كشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اين مطلب گفت: درحال حاضر فعاليتهاي مربوط به مراحل اجرايي، بررسي هاي كارشناسي و تعيين سهامداران صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي براي عشاير انجام شده و در مرحله نهايي براي ثبت قرار دارد.
علي اكبري درمورد ميزان سهام صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي براي عشاير گفت: حدود51 درصد ازسهام اين صندوق از طريق شبكه تعاوني هاي عشايري كه مايل به مشاركت هستند و مابقي از طريق سهام صندوق مادر تامين مي شود.
وي، سرمايه اوليه صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي براي عشاير را حدود هفت ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: اهدافي مانند تامين نهاده هاي توليدي عشاير، برقراري ارتباط با شبكه هاي بانكي و تامين سرمايه براي اعضاء و اجراي هرنوع  فعاليت اقتصادي مجاز از فعاليتهاي اين صندوق است.
وي ، تاسيس صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي عشاير را جزو نخستين صندوق هاي فرعي صندوق مادر توسعه سرمايه گذاري كشاورزي ذكر كرد و افزود: دراساسنامه صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي، تاسيس شعباتي مانند  صندوق عشاير و شيلات نيز ديده شده است.

 

کد مطلب 100968

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