صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي عشاير تا دو هفته آينده افتتاح مي شود

رييس سازمان امورعشايري كشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اين مطلب گفت: درحال حاضر فعاليتهاي مربوط به مراحل اجرايي، بررسي هاي كارشناسي و تعيين سهامداران صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي براي عشاير انجام شده و در مرحله نهايي براي ثبت قرار دارد.

علي اكبري درمورد ميزان سهام صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي براي عشاير گفت: حدود51 درصد ازسهام اين صندوق از طريق شبكه تعاوني هاي عشايري كه مايل به مشاركت هستند و مابقي از طريق سهام صندوق مادر تامين مي شود.

وي، سرمايه اوليه صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي براي عشاير را حدود هفت ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: اهدافي مانند تامين نهاده هاي توليدي عشاير، برقراري ارتباط با شبكه هاي بانكي و تامين سرمايه براي اعضاء و اجراي هرنوع فعاليت اقتصادي مجاز از فعاليتهاي اين صندوق است.

وي ، تاسيس صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي عشاير را جزو نخستين صندوق هاي فرعي صندوق مادر توسعه سرمايه گذاري كشاورزي ذكر كرد و افزود: دراساسنامه صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي، تاسيس شعباتي مانند صندوق عشاير و شيلات نيز ديده شده است.