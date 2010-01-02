به گزارش خبرنگار مهر، این اردو به مدت یک هفته در سالن المپیک جزیره کیش پیگیری خواهد شد. در این مدت شمشیربازان اسلحه اپه اردوی مشترکی با ملیپوشان پرتغال خواهند داشت.
امین قربانی، علی پاکدامن، مهدی خالقی، محمد فتوحی، حمید رضا طاهرخانی و فرزاد باهر ارس باران ورزشکارانی هستند که اردوی آمادهسازی اسلحه سابر را برگزار خواهند کرد. ضمن اینکه در اردوی اسلحه اپه نیز محمد رضایی، علی یعقوبیان، سید صادق عابدی، علی منتظریانی، حامد صداقتی، محمد رحیمی و طاهر عاشوری شرکت دارند.
اردوی تیم های شمشیربازی اسلحه اپه و سابر به منظور حضور هر چه بهتر در مسابقات جهانی کلاس A کیش برپا میشود. این رقابتها طی روزهای 19 و 20 دیماه با حضور تیمهای خارجی برگزار خواهد شد.
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