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۱۲ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

از فردا در کیش/

اردوی آماده‎سازی تیم‏های ملی شمشیربازی آغاز می‏شود

اردوی آماده‎سازی تیم‏های ملی شمشیربازی آغاز می‏شود

13 شمشیرباز ملی‎پوش اسلحه اپه و سابر کشورمان از فردا برای بازی در رقابت‌های جهانی کلاس A اردوی آماده‎سازی خود را در کیش آغاز خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو به مدت یک هفته در سالن المپیک جزیره کیش پیگیری خواهد شد. در این مدت شمشیربازان اسلحه اپه اردوی مشترکی با ملی‏پوشان پرتغال خواهند داشت.

امین قربانی، علی پاکدامن، مهدی خالقی، محمد فتوحی، حمید رضا طاهرخانی و فرزاد باهر ارس باران ورزشکارانی هستند که اردوی آماده‎سازی اسلحه سابر را برگزار خواهند کرد. ضمن اینکه در اردوی اسلحه اپه نیز محمد رضایی، علی یعقوبیان، سید صادق عابدی، علی منتظریانی، حامد صداقتی، محمد رحیمی و طاهر عاشوری شرکت دارند.

اردوی تیم های شمشیربازی اسلحه اپه و سابر به منظور حضور هر چه بهتر در مسابقات جهانی کلاس A کیش برپا می‏شود. این رقابت‎ها طی روزهای 19 و 20 دی‏ماه با حضور تیم‏های خارجی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1009712

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