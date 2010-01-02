به گزارش خبرنگار مهر، این اردو به مدت یک هفته در سالن المپیک جزیره کیش پیگیری خواهد شد. در این مدت شمشیربازان اسلحه اپه اردوی مشترکی با ملی‏پوشان پرتغال خواهند داشت.

امین قربانی، علی پاکدامن، مهدی خالقی، محمد فتوحی، حمید رضا طاهرخانی و فرزاد باهر ارس باران ورزشکارانی هستند که اردوی آماده‎سازی اسلحه سابر را برگزار خواهند کرد. ضمن اینکه در اردوی اسلحه اپه نیز محمد رضایی، علی یعقوبیان، سید صادق عابدی، علی منتظریانی، حامد صداقتی، محمد رحیمی و طاهر عاشوری شرکت دارند.

اردوی تیم های شمشیربازی اسلحه اپه و سابر به منظور حضور هر چه بهتر در مسابقات جهانی کلاس A کیش برپا می‏شود. این رقابت‎ها طی روزهای 19 و 20 دی‏ماه با حضور تیم‏های خارجی برگزار خواهد شد.