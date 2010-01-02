پیشتازی بانوان تهران و فارس در مسابقات شنای قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات شنای قهرمانی بانوان کشور که از روز چهارشنبه هفته گذشته با شرکت 130 شناگر در قالب 13 تیم از استان های؛ کرج ، خراسان رضوی ، فارس ، کهکیلویه و بویراحمد ، گیلان ، سیستان و بلوچستان ، آذربایجان شرقی ، تهران ، توابع تهران ، کیش ، اصفهان ، کردستان و کرمانشاه در دو رده سنی عموم و 17-15 سال، آغاز شده است، طی 3 روز گذشته در استخر ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد که در پایان، تیم تهران با مجموع 500 امتیاز در صدر رقابت های رده سنی بزرگسالان قرار دارد و تیم های اصفهان و کرمانشاه به ترتیب با 378 و 293 امتیاز دوم و سوم هستند.

همچنین در رده سنی جوانان (17-15سال ) تیم فارس با مجموع 461 امتیاز در صدر شناگران این رده سنی قرار دارد و شناگران اصفهان و تهران به ترتیب با 447 و 332 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.