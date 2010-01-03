نتایج اخیر تیم ملی ناامید کننده است/ باید به قطبی فرصت داد

مجید جهانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: اعتقاد دارم باید به مربی تیم ملی فرصت لازم داده شود، مگر اینکه در کار او ضعف‌های عمده و اصولی وجود داشته باشد و مدیریت فدراسیون به این جمع بندی برسد که در خارج از کادر فنی شخص یا اشخاصی وجود دارند که می توانند کاستی فنی مجموعه را برطرف کنند. در این صورت جابجایی منطقی است و ثمربخش خواهد بود.

این کارشناس فوتبال ایران همچنین افزود: تمام هم و غم مسئولان فدراسیون فوتبال باید این باشد که در موقع انتخاب سرمربی تیم ملی دقت لازم را به خرج دهد و بعد از گزینش مربی موردنظر خود به صورت منطقی از وی دفاع کنند.

جهانپور در خصوص آینده فوتبال ایران گفت: مسئولان فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی دارند تلاش می کنند تا فوتبال کشور رشد کند اما این تلاش حرکتی کند دارد و سرعت پیشرفت محسوس نیست.

وی فوتبال را یک پدیده پیچیده اجتماعی خواند و گفت: پیشرفت فوتبال در رده باشگاهی و لیگ برتر به مراتب بیشتر از رده ملی است. متاسفانه نتایج اخیر تیم ملی فوتبال کشورمان ناامیدی و یاس را در بین اهالی فوتبال ایجاد کرده و نگرانی آنها را به دنبال داشته است.

مربی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت‌های 1996 آسیا، با انتقاد از اینکه در فوتبال ایران به زیرساخت‌ها توجهی نمی شود، در خصوص دلایل افت تیم ملی گفت: باید دید منظور از افت چیست. اگر به صرف نتیجه گیری تیم ملی ادعا شود که این تیم افت کرده است، اصلا درست نیست. نمی خواهم بگویم تیم ملی افت نکرده اما نباید عملکرد این تیم را فقط با نتایجی که در دیدارهای گذشته کسب کرده است، مورد ارزیابی قرار داد.

وی قطبی را یک مربی جوان خواند و گفت: این دومین تجربه سرمربیگری افشین قطبی است. او برای به موفقیت رساندن فوتبال ایران نیاز به زمان دارد. شکست‌ها و ناکامی‌های تیم او را باید به حساب برنامه های این تیم گذاشت. بعد از جام ملت‌ها بهتر می تواند عملکرد قطبی و دستیارانش در تیم ملی را مورد ارزیابی قرار داد.

جهانپور در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "آیا افشین قطبی توانایی قهرمان کردن تیم ملی ایران در جام ملتهای 2011 آسیا را دارد؟"، گفت: این قابل پیش بینی نیست و نمی توان گفت قطبی این توانایی را دارد یا خیر.

وی در خاتمه به مورد مهمی در میان گفته های افشین قطبی اشاره کرد و گفت: این مسئله که بازیکنان از افشین قطبی حرف شنوی ندارند، موضوع مهمی است و کل مسائل فنی و غیرفنی این تیم را تحت الشعاع قرار می دهد. باید روشن شود که بازیکنان تیم ملی حرف سرمربی خود را اجرا می کنند یا خیر. اگر این نکته ثابت شود که قطبی توانایی مدیریت بازیکنان تیم ملی را ندارند، مسئولان فدراسیون فوتبال باید در اولین فرصت قطبی را از سمت خود برکنار کنند.