به گزارش خبرنگار مهر، بازی الناز شاکردوست در این پروژه سینمایی به پایان رسیده است ولی هم اکنون بازی پوریا پورسرخ، نیما شاهرخشاهی و خسرو دستگیر در نقش حضرت موسی در شهرک سینمایی ادامه دارد. تدوین و صداگذاری به طور همزمان انجام می‌شود. ستار اورکی نیز برای رسیدن فیلم به جشنواره فجر ساخت موسیقی را آغاز کرده است.

عوامل این پروژه عبارتند از نویسندگان: حسین اکبرزاده، اصغر هاشمی، مدیر فیلمبرداری: سید محسن جاهد، مدیر تولید: بهمن گودرزی، صدابرداری: محمد شاهوردی، طراح صحنه و لباس: حسن هدایت، طراح گریم : محسن بابایی، تدوین: حسن ایوبی، صداگذاری و میکس: محمود موسوی نژاد، فیلمبردار: حسن سلیمان میگونی، طراح جلوه های بصری :هدیش بیگدلی شاملو،

مدیر روابط عمومی: محسن سلیمانی فاخر، تهیه‌کننده: سید محسن جاهد، محصول: شبکه جهانی سحر با مشارکت بخش خصوصی.

پورسرخ، الناز شاکردوست، نیما شاهرخشاهی، لیندا کیانی، محمدعلی ساربان، مجید عبدالعظمی، مجید واشقانی، خسرو دستگیر، بابک والی، زویا خلیل آذر، علی فرود، مونا بیگی، سیروس صابر و لاله کریمی بازیگران این فیلم هستند.