  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

"دوازده فیلسوف مدرن" منتشر شد

"دوازده فیلسوف مدرن" منتشر شد

کتاب "دوازده فیلسوف مدرن" با گردآوری کریستوفر بلشاو و گری کمپ از سوی انتشارات ویلی و بلک‌ول منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب سعی دارد تا به بررسی آراء و اندیشه‌های دوازده فیلسوف تحلیلی تاثیر گذار اواخر قرن بیستم بپردازد.

نویسنده در این کتاب سعی کرده تا علاوه بر مرور آثار این فیلسوفان، آبشخورهای فکری آنها را نیز مورد توجه قرار دهد.

مداخل این کتاب به صورت مقالاتی است که توسط صاحبنظران آن حوزه و در ارتباط با هر فیلسوف نوشته شده است. به عنوان مثال مدخل مربوط به رالز را توماس بالدوین نوشته که خود از فیلسوفان برجسته معاصر است.

فهرست اسامی فیلسوفانی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: کواین، رالز، دیویدسون، ویلیامز، رورتی، فودور، ناگل، کریپکی، نوزیک، پارفیت، مک‌داول و سینگر.

بر این کتاب کریستوفر بلشاو و گری کمپ مقدمه‌ای نوشته‌اند.

کد مطلب 1009786

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها