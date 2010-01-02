استان کردستان نیازمند سالانه ایجاد 23 هزار فرصت شغلی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رامین اسدی ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان اظهار داشت: با توجه به نرخ افزایشی جمعیت در استان و همچنین ورود فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی به بازار کار، کردستان به صورت میانگین در طول سال نیازمند ایجاد 23 هزار فرصت شغلی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر روند مناسب اجرای طرح بنگاه های زودبازده و همچنین سرمایه گذاریهای بخش خصوص فرصتهای خوبی را برای ایجاد اشتغال فراهم کرده ولی باید توجه داشت که در طول یک دو سال آینده جمعیت جویای کار زیادی وارد اجتماع می شوند و باید از امروز برای اشتغال آنها برنامه ریزی کرد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان به چشم انداز و برنامه توسعه این استان اشاره نمود و خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه چشم انداز و توسعه استان کردستان باید نرخ بیکاری در این استان تا پایان سال 1393 به کمتر از هفت درصد برسد که دستیابی به این هدف نیازمند راهکارها و برنامه ریزی های خاصی است که امیدواریم مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه ها و سازمانهای متولی امر قرار گیرد.

اسدی همچنین در بخش دیگری از جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری کردستان به تدوین بخش مقدماتی و فاز اول سند اشتغال استان اشاره نمود و بیان داشت: با توجه به ابلاغیه وزارت کار و امور اجتماعی در سال گذشته مراحل مختلف تدوین طرح جامع اشتغال استان در فاز اول آغاز و خوشبختانه طی ماه گذشته نیز به پایان رسید.

وی گفت: بخش دوم و فاز نهایی طرح اشتغال استان نیز بعد از کسب نظرات کارشناسان و مدیران دستگاه ها و سازمانهای دولتی استان آغاز و انتظار داریم که تمامی مسئولان در راستای اجرای هر چه بهتر این مهم همکاری و تعامل لازم را داشته و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار تیم های کارشناسی و مشاور پروژه قرار دهند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان در پایان تدوین این طرح و اجرای آن را زمینه ساز توسعه هر چه بهتر این استان دانست و یادآور شد: تدوین و اجرای این طرح می تواند زمینه برای استفاده و بهره برداری لازم از پتانسیلها و ویژگی های استان کردستان را فراهم نماید.