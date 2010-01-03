"هیچ"شبیه زندگی است/ فیلمی را که دوست داشتم ساختم

عبدالرضا کاهانی کارگردان و نویسنده فیلم سینمایی"هیچ" درباره ایده اولیه این فیلم به خبرنگار مهر گفت: یک روز مهران احمدی ماجرایی را برای من تعریف کرد که بستر اصلی قصه "هیچ" شد و تصمیم گرفتیم با حسین مهکام آن را بنویسیم.
وی افزود: احمدی معتقد بود که چون من میخواهم فیلم خاصی بسازم که واقعی باشد به همین دلیل این ماجرا را برای من تعریف کرده است، من همان ابتدا آن را پسندیدم و به مهکام پیشنهاد همکاری دادم. به لحاظ ساختاری این فیلم ربطی به آن ماجرا ندارد اما تم اصلی حفظ شده است.
مهران احمدی، صابر ابر و احمد مهرانفر در نمایی از "هیچ"
کاهانی درباره پرداختن به طبقه پایین جامعه در این فیلم عنوان کرد: قصه "هیچ" ایجاب میکرد که در طبقه پایین جامعه روایت شود و البته آدمهای این فیلم فرودست تر از آدمهای "بیست" هستند. من به ساختن فیلم درباره این طبقه علاقمندم.
کارگردان فیلم "بیست" در ارتباط با فیلمبرداری "هیچ" در لوکیشنهای محدود تاکید کرد: انتخاب لوکیشنهای محدود به روحیه من برمیگردد. دلم نمیخواهد راحت یک فضا را ترک کنم و به جای دیگری بروم. فضا چیزهایی دارد که نباید از آن بگذریم. این آدمها متعلق به این محیط هستند و با آن معنا پیدا میکنند.
وی با اشاره به ترکیب بازیگران حرفهای "هیچ" گفت: این مسئله از قبل طراحی شده نیست. در زمان نگارش فیلمنامه به این موضوع رسیدیم که این قصه، شخصیتهای زیاد میخواهد و بازیگران را بر همین اساس انتخاب کردیم. من کار با حرفهایها را دوست دارم. چون میتوانم با آنها بحث و مشورت کنم. علاقه زیادی به شخصیتپردازی دارم و به کمک بازیگران آدمهایی خلق میکنم که قابل لمس باشند. نگاه من به هنرپیشه عامه پسند نیست.
کاهانی افزود: اگر قرار بود از بازیگر غیرحرفهای استفاده کنم، قطعا باید مسیر دیگری را طی میکردم. تمرین کردن قبل از شروع کار و دورهم نشستن و صحبت کردن را خیلی دوست دارم. من به بازیگری علاقمندم، بازی درست و واقعی را متوجه میشوم و دوست دارم بازیگران را هم درگیر بحث کنم.
وی ادامه داد: بازیگران را بر اساس توانمندیهایشان انتخاب میکنم نه گذشته آنها. من نقش تکراری نمیخواهم و آنها نیز دوست ندارند کار تکراری انجام دهند. شاید خیلی از مردم بخواهند که بازیگران همیشه در نقشهایی که برای آنها محبوب است بازی کنند اما من احساس میکنم که به این کار نیاز نیست و در فیلمهای من آنها باید در نقش شخصیتهای جدید بازی کنند.
کاهانی درباره عنوان "هیچ" گفت: این عنوان از درونمایه و فضای کار آمده و آن حرفی است که فیلم قرار است بزند. من احساس می کنم در این خانواده با تمام فراز و نشیب و جذابیتهایش هیچ اتفاقی نمیافتد و آنها در انتها به هیچی میرسند که بدتر از هیچ اول است.
وی که طراحی صحنه و لباس این پروژه را نیز برعهده دارد در این ارتباط افزود: ادعای طراحی صحنه ندارم. اما به این دلیل کار را برعهده گرفتم که از واقعیتی که وجود دارد حفاظت کنم و البته جا دارد از همکاری حجت اشتری، ساسان فرهاد پور، سمانه ابوالقاسم حسینی و فرحناز نادری که در این ارتباط به من کمک کردند تشکر کنم.
مهدی هاشمی و پانتهآ بهرام در نمایی از فیلم
کاهانی خاطر نشان کرد: "هیچ" یک فیلم اجتماعی است و کاری که من انجام دادم کنترل فضا به سمت واقعیت است. اجازه نمیدهم مخاطب بیدلیل بخندد یا گریه کند مگر اینکه این حالتها درارتباط با زندگی باشد. این فیلم به شدت شبیه زندگی است. این فیلم دو نگاه دارد و هر دو متعلق به این خانواده است. در نگاه اول قصهای شروع میشود با همین آدمها و بعد، آن را تمام میکنیم و در نگاه دوم با همین آدمها قصه ادامه پیدا میکند و تمام میشود. شخصیت نادر (مهدی هاشمی) با دو ورودی که به این داستان دارد، اثراتی را روی این آدمها میگذارد.
وی درباره مراحل فنی فیلم و نتیجه آن گفت: این فیلم به زودی آماده نمایش میشود. من آن فیلمی را که دوست داشتم ساختم. با همه انرژی خودم و تک تک عوامل که حالا سرنوشت فیلم برای همه آنها مهم است برای تولید "هیچ" زحمت کشیدیم. درباره خوب یا بد شدن آن باید دیگران نظر بدهند. به هر حال ما همه تلاش خود را انجام دادیم و کم کاری نکردیم.
در خلاصه داستان این فیلم که فضایی اجتماعی دارد آمده است: مردی که به بیماری پرخوری مبتلا است و شکم خود را نمیتواند سیر کند، سرپرست خانوادهای پر جمعیت میشود... در "هیچ" مهدی هاشمی، مرضیه برومند، پانته آ بهرام، باران کوثری، صابر ابر، احمد مهرانفر، نگار جواهریان، مهران احمدی و نیره فراهانی ایفای نقش کردهاند.
عوامل تولید "هیچ" عبارتند از کارگردان و طراح صحنه و لباس: عبدالرضا کاهانی، نویسندگان فیلمنامه: کاهانی و حسین مهکام، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، مدیر صدابرداری و صدا گذاری: جهانگیر میرشکاری، تدوین: شیما منفرد، طراح چهره پردازی: نوید فرح مرزی، مدیر تولید: طهورا ابوالقاسمی، موسیقی: کارن همایونفر، سرمایه گذار: سلیمان علیمحمد و تهیه کننده: علیمحمد و کاهانی، مدیربرنامه ریز: مهران احمدی، دستیار اول کارگردان: دانش اقباشاوی، دستیار دوم کارگردان: مجید دربهشتی، دستیار سوم کارگردان: امید نودهی عکاس: سینا خاکساری.
کاهانی ساخت فیلمهای "آدم"، "آن جا" و "بیست" را در کارنامه دارد.
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