حرفه خبرنگاري فقط اطلاع رساني نيست

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" ، شهردار تهران ضمن تبريك به مناسبت فرا رسيدن ميلاد پربركت حضرت زهرا(س) و تقارن آن با روز خبرنگار، گفت: در جوامع امروزي خبرنگاران نقش بسيار ارزشمندي را در فرهنگ سازي ، دفاع از حقوق مردم ، عدالت ، استقلال و عزت يك ملت بر عهده دارند.

دكتر محمود احمدي نژاد كه با حضور در منطقه 18 شهرداري با خبرنگاران گفت و گو مي كرد ، افزود: نوع نگرش يك خبرنگار بسياري از گره هاي بسته جامعه را براي بازگشايي در مقابل ديد مديران قرار مي دهد.

وي اظهار داشت: به نظر مي رسد استفاده از واژه پل ارتباطي مردم و مسئولان لقب زيبايي است كه براي خبرنگاران عنوان مي شود.

شهردار تهران افزود: امروز خبرنگار فارغ از همه تمايلات سياسي، جناحي، حزبي و شخصي صرفا به آرمان ها و ارزشها و منافع ملي و مردم مي انديشيد.

وي با تجليل از حرفه خبرنگاري، از حضور پر شور نسل جواني كه به اين عرصه پاي گذارده استقبال و آن را موجب رشد و شكوفايي فضاي سالم اطلاع رساني در كشور قلمداد كرد.