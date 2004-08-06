۱۶ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۲۷

نماينده مردم تهران در مجلس در گفت و گو با "مهر" :

طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو تقديم كميسيون صنايع و معادن مجلس شد

طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در كميسيون صنايع و معادن اعلام وصول شد و تا دو هفته ديگر در دستور كار كميسيون صنايع و معادن قرار خواهد گرفت.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو كشور با 120 امضا به كميسيون صنايع تقديم شده است گفت: پس از پايان تعطيل مجلس، كار جمع آوري امضا از ساير نمايندگان  ادامه خواهد يافت تا مساله تحقيق و تفحص با قوت و شدت بيشتري پي گيري شود.

سعيد ابوطالب پس ازآنكه تحقيق و تفحص دردستوركاركميسيون صنايع و معادن  قرار بگيرد من بعنوان طراح اين طرح توضيحاتي خواهم داد و اعضاي اين كميسيون نيز اطلاعاتي را در اختيارم قرار خواهند داد.

وي، با بيان اينكه در راستاي طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو تاكنون جلساتي برگزار و نكات جديدي به اين طرح اضافه شده است افزود: دراين تحقيق منافع ملي در سطح كلان و خرد در نظر گرفته خواهد شد و چنانچه با مقاومتي روبرو شود نشان دهنده اين خواهد بود كه عدم شفافيت و تخلفاتي در اين صنعت وجود دارد.

بوطالب در پاسخ به اين سئوال كه چرا براي رفع ابهامات به وجود آمده درصنعت خودرو كشور، وزير صنايع و ساير مسئولان صنعت خودرو از جمله رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع  را به مجلس دعوت نمي كند و از آنها توضيح نمي خواهيد گفت: ابهامات صنعت خودرو به علت ابعاد گسترده اي كه پيدا كرده است، با سوال و تذكر برطرف نمي شود و به تحقيقات گسترده اي نيازمند است.

