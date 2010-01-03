اعتبار 300 میلیارد تومانی اجرای طرح آمایش صنعتی خمین تامین شد

براتعلی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برای اجرای این طرح در سطح استان مرکزی تاکنون 700 میلیارد تومان مصوب شده است.

وی با بیان اینکه، 150 میلیارد تومان از این اعتبار مختص به کارخانه خودروسازی سایپا در شهرستان خمین است، گفت: طرح آمایش صنعت از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری و یک طرح ترغیبی و تشویقی برای سرمایه گذاری است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، سرمایه گذاران برای ایجاد کارخانه جدید، توسعه و تکمیل، افزایش سرمایه در گردش و تکمیل طرحهای نیمه تمام از مزایای تسهیلات ارزی، ریالی و زمین رایگان برخوردار می شوند.

وی گفت: تاکنون 50 هکتار زمین به صنعتگران این طرح در شهرک صنعتی خمین واگذار شده که در صورت پرداخت تسهیلات، طرح آمایش اجرا و بهره برداری از طرحهای صنعتی در این شهرستان آغاز می شود.