امیری: حمایت از احزاب وظیفه دولت است/ کادرسازی وظیفه اصلی احزاب

امیرعلی امیری، قائم مقام حزب توسعه و عدالت اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه احزاب چه نقش و جایگاهی در جامعه دارند، اظهارداشت: در هر جامعه ای که خواهان دموکراسی و مردم سالاری است ، باید ظرفیت سازی های قانونی برای انجام فعالیت های سیاسی به صورت جمعی، ایجاد شود، همانطور که دولت ها برای راه اندازی فعالیت های اقتصادی در جامعه سرمایه گذاری و حمایت می کنند، در این زمینه نیز باید این اینگونه اقدامات از سوی دولت انجام شود.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه برای اینکه فعالیت های حزبی در جامعه نهادینه شود، باید دولت زمینه های اینگونه فعالیت ها را در چهارچوب قانون اساسی و براساس اساسنامه مشخص برای احزاب فراهم کند، تصریح کرد: ایجاد سهمیه برای احزاب، ایجاد پایگاه مشخص و نقش دادن به احزاب در بخش های مدیریت جامعه می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد فرهنگ تحزب در جامعه داشته باشد.

لزوم شناسنامه دار بودن احزاب

امیری در پاسخ به اینکه در زمان حاضر احزاب چقدر از جایگاه واقعی و نقش اصلی خود در جامعه فاصله دارند، تصریح کرد: به عقیده من احزاب از جایگاه واقعی خود فاصله ندارند، بلکه زمینه های لازم برای فعالیت احزاب در جامعه فراهم نیست، به بیان دیگر احزاب در چارچوب قانون عمل می کنند، اما در برخی زمان ها بویژه در زمان انتخابات شاهد فعالیت احزابی هستیم که بدون اینکه ثبت شده باشند و یا اساسنامه ای تدوین کرده باشند به فعالیت های انتخاباتی می پردازند، این موجب می شود تا احزاب نتوانند از جایگاه واقعی خود در جامعه برخوردار باشند.

قائم مقام حزب توسعه و عدالت اسلامی با تاکید بر اینکه همانطور که در فعالیت های اقتصادی، وقتی فردی شرکتی را تاسیس می کند اما مجوزهای قانونی و شماره ثبت را برای شرکت نمی گیرد، به این معنی است که نمی خواهد مالیاتی پرداخت کند و حساب و کتابی در کار باشد، تصریح کرد: در مورد احزاب نیز اینچنین است، وقتی حزبی تنها در زمان برگزاری انتخابات ظهور و بروز پیدا می کند و مراجع قانونی نیز از فعالیت غیرقانونی آن حزب جلوگیری نمی کنند، این می شود که جامعه با فرهنگ تحزب به صورت واقعی آشنا نمی شود.

وظیفه اصلی احزاب کادرسازی و تولید برنامه برای پیشرفت کشور است

وی تاکید کرد: نقش و وظیفه اصلی احزاب در جامعه، کادرسازی و تولید برنامه برای پیشرفت کشور است، اما این نقش نیز به میزان توانایی که به احزاب داده شده است، قابل وصول است.

این فعال سیاسی تصریح کرد:برای ایجاد فرهنگ تحزب در جامعه و پا گرفتن فعالیت احزاب، لازم است که سالهای سال دولت این نهادهای تنظیم کننده دموکراسی را در جامعه حمایت کند تا بتوانند شکل بگیرند.

قائم مقام حزب توسعه و عدالت اسلامی در بیان اینکه در زمان حاضر احزاب کشور با چه مشکلاتی روبرو هستند، گفت: احزاب از بنیه مالی و امکانات بسیار ضعیفی برخوردارند و این موجب می شود تا احزابی خود جوش که از بدنه اجتماع باشند کمتر شکل بگیرد و بیشتر احزابی زمانی شکل بگیرند که افرادی به قدرت رسیده اند و بعد تصمیم می گیردند به دلیل در اختیار داشتن امکانات مالی حزبی را تشکیل دهند که این موجب می شود تا احزابی دولت ساخته در جامعه داشته باشیم.

امیری تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما نه تنها احزاب پشتیبانی نمی وند بلکه تضعیف نیز می شوند و برخی از مسئولان با احزاب سر عناد دارند.

وی یکی از مهمترین زمان هایی که حقوق احزاب پایمال می شود را زمان انتخابات عنوان کرد و ادامه داد: در این زمان برخی از احزابی که هیچ شناسنامه قانونی ندارند، به دلیل وابستگی های مالی خود به برخی پایگاههای دولتی از امکانات بهره می جویند و در فعالیت های انتخاباتی شرکت می کنند و این موجب می شود تا روحیه احزاب در جامعه، تضعیف و حقوقشان پایمال شود.

احزاب نیازمند امنیت و رسانه هستند

این فعال سیاسی، فعالیت تبعیض آمیز با احزاب را یکی از مهمترین اقدامات تضعیف کننده در زمینه فعالیت احزاب در جامعه برشمرد و افزود: برای نهادینه شدن احزاب در جامعه باید آنان امنیت کافی برای انجام فعالیت های حزبی را داشته باشند تا بتوانند از این طریق دموکراسی سالم و مردم سالاری واقعی را در جامعه ایجاد کنند.

قائم مقام حزب توسعه و عدالت اسلامی درباره رسانه احزاب نیز گفت: رسانه تریبون یک حزب است و از ضروریات مورد نیاز برای هر حزبی داشتن یک رسانه، برای شفاف سازی و اطلاع رسانی در زمینه مواضع حزبی خود است.

وی افزود: مردم از طریق رسانه حزب می توانند در جریان عملکرد و فعالیت های حزب قرار گیرند.

امیری تاکید کرد: باید به احزاب این اجازه داده شود تا در چاچوب قانون، از طریق رسانه مواضع خود را به مردم اعلام کنند و نباید به دلیل اختلاف سلیقه یک حزب را از داشتن رسانه محروم کرد.