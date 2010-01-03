2.5 میلیون تن محصولات کشاورزی در استان مرکزی تولید شد

بهنام نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: طبق پیش بینی‌ های برنامه پنجم توسعه، استان مرکزی در زمینه تولید محصولات دامی از جمله شیر خام، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و عسل باید سالانه حدود شش درصد افزایش تولید صورت پذیرد.

نصرالهی در خصوص پیش بینی ‌های صوورت گرفته به منظور تولید محصولات آبزی در استان مرکزی تا پایان برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: با توجه به پتانسیلهای موجود در زمینه تولید محصولات آبزی در استان تا پایان سال ‌جاری باید دو هزار و ۳۰۱ تن محصولات آبزی در استان تولید شود، این در حالیست که با توجه به گذشت هشت ماه از آغاز سال‌ جاری تا کنون دو هزار تن آن تولید شده است.

وی ادامه داد: از این‌ رو طبق پیش بینی‌های صورت گرفته در سالهای ۸۹ باید دو هزار و ۳۲۰ تن، در سال ۹۰ به دو هزار و ۷۹۷ تن، در سال ۹۱ به سه هزار و ۳۲۸ تن، در سال ۹۲ به سه هزار و ۷۳۷ تن و در سال ۹۳ به چهار هزار و ۲۵۳ تن برسیم.