نگهداری قطعات طلای کاخ بردک سیاه در یکی از بانکهای بوشهر

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تصریح کرد: برخلاف ادعای برخی رسانه ها مبنی بر بی خبری از سرنوشت طلاهای کشف شده از این کاخ هخامنشی ، این قطعات طلا از زمان کشف تا کنون نزد یکی از بانکهای معتبر استان به امانت گذاشته شده اند.

وی افزود: این طلاها تا زمانی که یک موزه معتبر با امکانات حفاظتی مناسب در استان افتتاح نشود نزد این بانک خواهند ماند و از این لحاظ هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

گروه کاوشگر در اوایل دهه هشتاد در یکی از آخرین مراحل کاوش در این کاخ هخامنشی چهار قطعه سنگین طلا که وزن کل آنها به سه کیلو و 200 گرم می رسد کشف کرد که هنوز کاربرد دقیق سه قطعه از این طلاها مشخص نیست اما برخی بر این عقیده اند که ممکن است آنها روکشهای زرین درهای چوبی تالار یا سنگ بنای کاخ باشند.

همچنین در میان این قطعات طلا ، قطعه ای وجود دارد که می تواند قسمت بالای یک جام زرین هخامنشی باشد که زیر لبه آن خطی ساده حک شده است.



گفته می شود قطعات طلای هخامنشی کاخ بردک سیاه حالتی چین ‌خورده داشته و در کنار یکی از پایه ستونهای تالار مرکزی این کاخ کشف شده اند. این قطعات منحصر به فرد طلا بعد از کشف به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوشهر تحویل داده شد.

کاخ بردک سیاه که به گفته کارشناسان کاخ زمستانی داریوش اول هخامنشی بوده است در نزدیکی خلیج فارس واقع شده و در سال 1354 در کاوشهای باستان شناسانه گروهی از باستانشناسان کشور به سرپرستی احسان یغمایی از زیر خاک بیرون آورده شد.

این کاخ که تالار مرکزی آن مشابه کاخ آپادانا و دارای 36 ستون بوده یکی از بناهای مهم تاریخی استان بوشهر در 12 کیلومتری شمال شهر برازجان میان نخلستانهای روستای درودگاه در محل تلاقی دو رودخانه شاپور و دالکی قرار گرفته است.

بقایای به جامانده از کاخ بردک سیاه که شامل پایه ستونها و دیوار نگاره ای سیاه رنگ است 33 سال پس از سر برآوردن از دل خاک این روزها به دلیل عدم محافظت و سهل انگاری در حال نابودی تدریجی است. این بنای هخامنشی پس از این همه مدت که از دل خاک بیرون آمده هیچگاه به اندازه ای که شایسته و درخور یک بنای معماری منحصر به فرد مربوط به بیش از دو هزار سال قبل باشد مورد توجه قرار نگرفته است.

در هفته های گذشته خبرگزاری مهر گزارشی تشریحی تصویری از وضعیت نگران کننده در رابطه با عدم محافظت از کاخ بردک سیاه برازجان منتشر کرد که بازتاب فراوانی در رسانه ها داشت. در همین حال نیز یکی از رسانه ها با استفاده از اطلاعات این گزارش خبری درج کرد که در آن ادعا شده بود از سرنوشت طلاهای کشف شده در این کاخ اطلاعی در دست نیست.

"مهر" آماده درج هر گونه توضیحات مراجع مسئول در این زمینه است.