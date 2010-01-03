فاز دوم مقاوم سازی دارالفنون از سال آینده آغاز می شود

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولد 158 سالگی مدرسه دارالفنون به عنوان اولین مدرسه نوین ایرانی، گفت: فاز اول مقاوم سازی سالن آمفی تئاتر و اجتماعات دارالفنون به عنوان اولین پروژه بازسازی مدرسه هم اکنون در حال انجام است که تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

مقاوم سازی مدرسه دارالفنون در اواخر اسفند ماه سال 1387 کلید خورد و تا کنون ادامه دارد. این مدرسه سالهای زیادی به مرکز تربیت معلم تبدیل شده بود و پس از تخلیه ساختمان توسط این مرکز، به تدریج تخریبب شد و عدم غفلت مسئولان وقت موجب تشدید خرابیها طی سالهای گذشته شده است.

طبق توافقات صورت گرفته با سازمان میراث فرهنگی فاز دوم مقاوم سازی کلاسهای مشرف به حیاط مرکزی و سایر قسمتهای دیگر دارالفنون در پایان فاز اول آغاز خواهد شد مرتضی رئیسی

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: طبق توافقات صورت گرفته با سازمان میراث فرهنگی، فاز دوم مقاوم سازی کلاسهای مشرف به حیاط مرکزی و سایر قسمتهای دیگر دارالفنون در پایان فاز اول آغاز خواهد شد و ما هیچ مشکل اعتباری در این زمینه نداریم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه مقاوم سازی بناهای تاریخی از حساسیت بالایی برخوردار است افزود: اگر بازسازی تمام مدرسه همزمان با هم آغاز نشد به این دلیل بود که سازمان میراث فرهنگی کیفیت کار مهندسان مشاور را نظارت کند و سپس درباره ادامه فعالیت آنها در سایر قسمتها تصمیمگیری شود ضمن اینکه برنامه مطالعاتی بناهای تاریخی بلند مدت و جامع است.

رئیسی مقاوم سازی سایر مدارس ماندگار کشور را از دیگر برنامه های سازمان نوسازی مدارس عنوان کرد.

پیش از این رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی مدرسه دارالفنون از اختصاص ردیف بودجه جداگانه برای مرمت این مدرسه به مهر خبر داده بود.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در این باره گفت: بنده از این جریان مطلع نیستم اما از آن استقبال می کنیم.