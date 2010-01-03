دومین اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم اردوی تیم کشتی آزادنوجوانان ایران به منظور حضور در رقابت‌های قاره‌ای و گزینشی از روز 14 دی‌ماه آغاز شد و تا 24 دی‌ماه در محل خانه کشتی تهران ادامه پیدا می کند.

در این مرحله که بیش از 30 کشتی گیر حضور دارند، کادر فنی تیم نوجوانان مانند مرحله اول اردو به شناسایی نفرات حاضر پرداخته و بیشتر کارهای تکنیکی و تاکتیکی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

آزادکاران نوجوان اردیبهشت ماه سال 1389 در رقابت‌های گزینشی المپیک سنگاپوردرازبکستان و مردادماه سال 1389 در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند شرکت می کنند.