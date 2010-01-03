پینتر با "دعا برای حفظ آمریکا" به ایران می آید

مجتبی پورمحسن با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ترجمه‌ها و تالیفات جدیدش گفت: گزیده‌ای از شعرهای هارولد پینتر را برای نشر چشمه ترجمه کرده‌ام که یکی از شعرهای مجموعه با نام "خدا آمریکا را حفظ کند!" نام کلی اثر است.

وی با اشاره به اینکه این شعر مضمونی اعتراضی دارد بیان کرد: از آنجا که پینتر در کارنامه ادبی اش تعداد زیادی شعر ندارد لذا در این کتاب 20 شعر برگزیده از او همراه با ترجمه گفتگوی مفصل پاریس ریویو با او و خطابه مشهور او در زمان دریافت جایزه نوبل در سال 2005 آورده شده است.

به گفته وی ترجمه این کتاب به پایان رسیده و در حال حاضر کار ویرایش و بازبینی نهایی آن را انجام می‌دهد.

مترجم "مردی بدون کشور" نوشته کورت ونه گات ادامه داد: به تازگی کار نگارش رمان جدیدم به نام "آلبوم خانوادگی" به پایان رسیده و مشغول بازنویسی نهایی آن هستم و قرار است نشر چشمه آن را منتشر کند.این رمان 180 صفحه‌ای شیوه روایتی پست مدرن دارد ولی به گونه‌ای است که طیفهای مختلف مخاطب بتوانند آن را دنبال کنند.

پورمحسن درباره دیگر کتابهایش توضیح داد: دو کتاب با مضمون سینمایی تحویل نشر هزاره سوم اندیشه داده‌ام که این کتابها "این گروه خشن" درباره سینمای وسترن و "سایه یک شک" با موضوع سینمای نوآر و هر دو تالیفی - ترجمه‌ای و در قالب روایتهای مصوری از سینمای جهان هستند.

نویسنده رمان "بهار 63" همچنین گفت: کتاب "این گروه خشن" برای دریافت مجوز به ارشاد رفته و "سایه یک شک" به زودی به ارشاد ارائه می‌شود. این دو کتاب قرار است مصور و با کاغذ گلاسه منتشر شوند.

وی که ترجمه چند کتاب سینمایی دیگر را در دست دارد درباره آنها گفت: "هشتاد سال اسکار" کتابی دایره‌المعارفی درباره جایزه سینمایی اسکار و فیلمهای شرکت‌ کرده در این رقابت است که ترجمه آن را با نینا وباب به نیمه رسانده‌ایم و از آنجا که اصل کتاب 500 صفحه است و کار سنگینی است ترجمه آن تا تابستان ادامه خواهد یافت. این کتاب نیز توسط نشر هزاره سوم اندیشه منتشر خواهد شد.

پورمحسن همچنین از ترجمه کتاب دیگری به سفارش همین ناشر خبر داد و توضیح داد: "هزار و یک فیلمی که قبل از مردن باید ببینیم" را در دست ترجمه دارم که این کتاب سینمایی هزار و یک صفحه دارد و در آن هزار و یک فیلم با عکسهایشان معرفی می‌شوند و نقدهایی درباره آنها نیز در کتاب آورده شده است.

این شاعر در پایان از چاپ مجموعه شعرهایش با نام "کتاب پوچی" توسط نشر هزاره سوم اندیشه در اردیبهشت سال آینده خبر داد.