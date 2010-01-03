به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "بیسلاح" به تهیهکنندگی فاطمه ثمرقندی در گاراژی در میدان خراسان ادامه دارد و گروه بدون حضوراشکان خطیبی به کار ادامه میدهند. اشکان خطیبی که بر اثر مصدومیت از ناحیه پا چند روز دور از گروه به استراحت پرداخته از پنج شنبه به گروه ملحق شده و بازی وی در این فیلم دوباره آغاز میشود.
فیلمنامه "بیسلاح" نوشته سعید دولتخانی است و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه 2 برای پخش در اربعین ساخته میشود، در خلاصه داستان این فیلم 90 دقیقهای آمده است: من از سفر جاموندم... من از رفاقت جاموندم... میخوام برم حق حسین رو بگیرم... با قلب زخمی... با دست خالی... بیسلاح...
حسین یاریار، شهین تسلیمی، مصطفی عبداللهی، فرحناز منافی ظاهر، رامش صفایی و منصور شادکام دراین فیلم بازی میکنند. عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از تصویربردار: هومن مهربخش، صدابردار: وحید دوزنده، طراح گریم: مهرداد کریمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: نغمه نظری، تدوین و طراح صحنه: م. هادی، دستیار تدوین و طراح تیتراژ: مسعود دولتخانی.
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