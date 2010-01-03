زبان عربی وارد پایگاه استنادی علوم ISC شد/ 29نشریه انگلیسی زبان درISC

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی عملکرد ISC در حوزه زبان عربی نشان می دهد که بیش از 30 عنوان نشریه علمی که به زبان عربی توسط مجامع علمی کشورهای اسلامی انتشار می یابد از impact برخوردار بوده و این موفقیتی است در خور توجه که نصیب ایران در بین کشورهای جهان و ISC در سطح کشورهای اسلامی شده است.

جایگاه مجلات انگلیسی زبان در ISC

وی اظهار داشت: اکنون خوشحالم به این نکته مهم بپردازم که دومین زبان تحت پوشش ISC یعنی زبان انگلیسی، شامل مجلات علمی انگلیسی زبان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگستان های کشورهای اسلامی بیش از پیش در ISC جایگاه ویژه ای پیدا کرده به طوریکه بعد از ارائه نخستین فهرست مجلات علمی دارای ضریب تاثیر (IF) که تعداد آنها فقط 13 نشریه بود هم اکنون به 29 نشریه افزایش یافته است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: بر این اساس آمار مجلات علمی پژوهشی دارای ضریب تاثیر در ISC در طی سالهای 1380 تا 1388 به ترتیب عبارت است از : 34، 74، 97، 120، 144، 171، 194 و 163 مجله.

وی افزود: در سال 1380 از مجموع 34 عنوان نشریه علمی پژوهشی دارای ضریب تاثیر تنها 3 عنوان نشریه به نشریات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص داشت که این رقم در سال 1386 به 72 نشریه افزایش یافته است.

مهراد این روند را روندی مثبت و نشان دهنده تلاش سردبیران و هیئت تحریریه های مجلات علمی که در جهت ارتقا سطح علمی مجلات گام بر می دارند، دانست و گفت: در طول این سالها تعداد مجلات زبان فارسی که اعتبار خود را از کمیسیون های نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرده اند همواره رو به افزایش بوده و همین افزایش به سهم خود به توسعه ISC کمک کرده است.

نشریات برتر ISC

وی افزود: در سال های 1380 و 1381 نشریات استقلال، آفات و بیماری های گیاهی و اقتصاد کشاورزی و توسعه سه مجله برتری هستند که در ISC جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. در سال 1382 نیز رتبه های اول تا سوم مربوط به مجلات اقتصاد کشاورزی و توسعه، المپیک و امیرکبیر بوده است. در سال 1383 بر اساس بسامد استفاده و نرخ استناد، جایگاه مجلات در ISC تغییر یافته و بدین ترتیب رتبه های اول تا سوم به مجلات ارمغان دانش، آفات و بیماری های گیاهی، اقتصاد کشاورزی و توسعه اختصاص یافته است. در سال های 1384 و 1385 مجلات آب و فاضلاب، ارمغان دانش و استقلال موفق به کسب رتبه های اول تا سوم در ISC شده اند. رتبه های اول تا سوم سال 1386 مربوط است به مجلات اخلاق در علوم و فناوری، ارمغان دانش و استقلال. مجلات آب و فاضلاب، آبیاری و زهکشی ایران و ارمغان دانش نیز دارای رتبه های اول تا سوم در سال 1387 هستند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به مهر گفت: در حوزه مجلات انگلیسی در ISC از مجموع 29 مجله دارای ضریب تاثیر 5 مجله از گروه مجلاتی هستند که در ISI ضریب تاثیر دارند. اهمیت این مورد در آن است که ISC به تدریج با توسعه ای که پیدا می کند جای ISI را می گیرد و نقش مهم خود را در عرصه های بین المللی ایفا می کند.

وی اظهار داشت: در حوزه مجلات عربی نیز که این مجلات برای نخستین بار در نظامی مانند ISC ضریب تاثیر پیدا کرده اند مجلاتی از کشورهای کویت، عربستان سعودی، اردن، عراق و چند کشور دیگر مشاهده می شود.

مهراد گفت: ISC بر اساس مصوبه چهارمین نشست وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی در اکتبر 2008 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان رسما به عنوان سازمانی برای سنجش عملکرد پژوهشی کشورهای اسلامی انتخاب شد.

وی ادامه داد: ISC در ابتدای کار مسیر حرکت علمی خود را به پردازش مجلات علمی فارسی معطوف کرد و در این راه موفقعیت های چشمگیری به دست آورده است در سال 1380 تعداد مجلات علمی که بر اساس ISC و طبق شاخص های علم سنجی از ضریب تأثیر (impact factor) برخوردار شدند 53 عنوان است. سپس در فاصله سالهای 1381 تا 1387 تعداد مجلات علمی دارای ضریب تاثیر به ترتیب به 100، 126، 154، 180، 200، 200، 251 مجله افزایش یافت. البته آماری که به این صورت مشاهده می شود مربوط به آمار مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی است که ISC بر اساس سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی را پردازش و آنگاه عمل مقایسه، ارزیابی و رتبه بندی نشریات را انجام می دهد.

ورود ISC به آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی به مهر گفت: ISC از سال گذشته وارد آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فناوری کشور شده و در این آئین نامه فقط مجلات علمی پژوهشی دارای ضریب تاثیر نقش با اهمیتی را ایفا می کند به طوریکه حالت وتویی دارد و چنانچه عضو هیئت علمی متقاضی حداقل های امتیازات را از ISC کسب نکند ارتقا مرتبه وی امکانپذیر نخواهد بود.