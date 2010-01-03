سرقت 2 میلیون دلاری نوه 10ساله از پدربزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لسآنجلس تایمز، سال گذشته زمانی که تمام اعضای خانواده ثروتمند روآس در جشن خانوادگی شرکت کرده بودند، فردی ناشناس تمام 2 میلیون دلار محفوظ در گاو صندوق خانگی این خانواده را سرقت کرده بوده است.
سباستین راشل، رئیس پلیس نیوجرسی در مصاحبه با خبرنگار اماسان نیوز اعلام کرده بن روآس 10 ساله، دومین نوه پدربزرگی که ثروتش ربوده شده بوده، سارق این پرونده پر هیاهو بوده که بالاخره پس از 6 ماه شناسایی شده است.
وی درباره چگونگی وقوع این سرقت گفته است: نوه پسری این خانواده ثروتمند در اقدامی شگفتانگیز در گاو صندوق دیجیتالی پدربزرگش را با کمک سیستم بازیهای رایانهای باز کرده است.
بن پس از ربودن پولهای نقد، تمام نشانههای باقیمانده از اثر انگشتانش را پاک کرده بوده است و پلیسها بعد از گذشت سه ماه توانستهاند با کمک تار مویی که در درون گاو صندوق جا مانده بوده این دزد کوچک را شناسایی کنند.
بن بیش از 50 هزار دلار از این پول را برای خریدن شکلات، آدامس، انواع آبنباتهای کشی و دیگر تنقلات خرج کرده و باقی پول را به پدربزرگش بازگردانده است.
رئیس پلیس نیوجرسی ضریب هوشی این کودک را اندازه گیری کرده و بر این باور است این پسربچه باهوش یکی از نوابغ قرن است.
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