افزایش 5 میلیون مترمکعبی واردات گاز از ترکمنستان/ صدور مستقیم گاز عسلویه به اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا غریبی در نشستی خبری درباره آخرین وضعیت اجرای طرحهای ساخت خطوط لوله انتقال گاز طبیعی با بیان اینکه تا پایان سالجاری پیش بینی می کنیم برای ساخت دو هزار خط لوله و 11 ایستگاه تقویت فشار گاز نزدیک به 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم، گفت: همچنین بر اساس برنامه امسال باید 2 میلیارد دلار مناقصه برای اجرای طرحهای گازی برگزار شود.

تکمیل فاز دوم خط لوله ششم سراسری در سال 89

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در مورد ساخت خط لوله ششم سراسری گاز با بیان اینکه سال گذشته فاز اول این طرح از عسلویه تا پالایشگاه بیدبلند در مدار بهره برداری قرار گرفت، تصریح کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون نیز ساخت 30 کیلومتر از این خط لوله حدفاصل بیدبلند تا اهواز انجام شده که پیش بینی می کنیم ساخت فاز دوم این خط لوله به طول 117 کیلومتر در سال آینده نهایی شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اخیرا ساخت فاز سوم این خط لوله به طول 600 کیلومتر از اهواز تا دهکلان ابلاغ شده است، بیان کرد: با تکمیل ساخت این خط لوله پایداری شبکه گاز در استانهای خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی افزایش می یابد.

ساخت فاز اول خط لوله صلح تا پایان امسال

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه تا پایان امسال ساخت خط لوله هفتم سراسری به طول 902 کیلومتر و قطر 56 اینچ تا پایان سالجاری به پایان می رسد، اظهار داشت: در حال حاضر ساخت این فاز در دو قطعه عسلویه – بندرعباس به طول 422 کیلومتر و بندرعباس – ایرانشهر به طول 480 کیلومتر به پاین رسیده که پیش بینی می کنیم با بهره برداری از آن حدود 110 میلیون متر مکعب به ظرفیت انتقال گاز کشور افزوده شود.

غریبی یادآور شد: فاز اول خط لوله هفتم سراسری از استانهای بوشهر، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان می گذرد.

افزایش 5 میلیون متر مکعب واردات گاز زمستانی از ترکمنستان

وی در ادامه با اشاره به تکمیل ساخت خط لوله دوم گاز وارداتی ترکمنستان (سرخس – دولت آباد) به طول 35 کیلومتر، بیان کرد: با ساخت این خط لوله میزان واردات گاز طبیعی از ترکمنستان ابتدا 5 میلیون متر مکعب و به تدریج تا سقف 15 میلیون متر مکعب قابل افزایش است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون ساخت فاز دوم این خط لوله از پالایشگاه هاشمی نژاد تا سنگ بست به طول 155 کیلومتر به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ابلاغ شده است، گفت: ظرفیت نهایی خط لوله دوم گاز وارداتی ترکمنستان 45 میلیون متر مکعب در روز بوده که 120 کیلومتر باقی مانده در سال 1389 تکمیل می شود.

غریبی همچنین در مورد آخرین وضعیت ساخت خط لوله هشتم سراسری توضیح داد: طول این خط لوله 56 اینچی حدود یکهزار و 55 کیلومتر بوده سال گذشته 545 کیلومتر و امسال حدود 465 کیلومتر آن در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تکمیل این خط لوله بدون احتساب ایستگاههای تقویت فشار 50 میلیون متر مکعب به ظرفیت انتقال گاز ایران اضافه می شود.

وی یادآور شد: خط لوله هشتم سراسری با عبور از استانهای فارس، یزد، اصفهان، قم در نیزار به خط لوله پنجم تهران متصل می شود که موجب افزایش پایداری شبکه گاز تهران و استانهای شمال و شمالغرب می شود.

ساخت خط لوله ششم تهران تکمیل شد

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون ساخت خط لوله ششم تهران به طول 72 کیلومتر و قطر 48 اینچ به پایان رسیده است، اظهار کرد: با بهره برداری از این خط لوله دو نیروگاه روده شور و پرند به شبکه گاز ایران متصل خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به ساخت 30 کیلومتر از خط لوله 176 کیلومتری خط لوله دوم خرم آباد، بیان کرد: لوله های مورد نیاز این پروژه خریداری شده است که مابقی آن در سال آینده تکمیل و در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

غریبی با اشاره به ساخت 30 کیلومتر از خط لوله پتاوه – پل کله مسیر خط لوله نهم سراسری، تبیین کرد: همچنین پش از بهره برداری از 520 کیلومتر از خط لوله شمال و شمالشرق، تا پایان امسال نیز ساخت 240 کیلومتر از خط لوله دشت – سنگ بست نیز تکمیل خواهد شد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به بهره برداری از خط لوله ساوه به کوهین به طول 162 کیلومتر، بیان کرد: همچنین ادامه این خط لوله لوشان – لاکان به طول 88 کیلومتر در سال 1389 در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

به گفته غربی از ابتدای امسال تاکنون ساخت خط لوله اردبیل – خلخال به طول 84 کیلومتر، خط لوله دوم کرمان به طول 75 کیلومتر، بشرویه – طبس به طول 97 کیلومتر در دست اجرا بوده که تا پایان سال اینده ساخت این خط لوله گاز به پایان خواهد رسید.

ساخت 11 ایستگاه تقویت فشار گاز در سال اصلاح الگوی مصرف

به گزارش مهر، وی در ادامه با اشاره به ساخت 11 ایستگاه تقویت فشار گاز در سالجاری، تصریح کرد: تاکنون ساخت ایستگاه های تکاب، شهید مصطفوی، سردشت و خاوران به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به تکمیل عملیات اجرایی و نصب توربین ها در ایستگاههای تقویت فشار گاز خاور، ارسنجان، آباده گفت: همچنین ساخت ایستگاه های تقویت فشار گاز ساوه، خورموج و آب پخش تا پایان امسال به پایان می رسد.

ساخت 1000 کیلومتر خط لوله گاز در سال 89

غریبی در تشریح برنامه های شرکت مهندسی و توسعه گاز در سال آینده، توضیح داد: پیش بینی می کنیم سال آینده در مجموع حدود یکهزار کیلومتر خطوط انتقال گاز و 5 ایستگاه تقویت فشار گاز در مدار بهره برداری قرار بگیرند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به اینکه برای سال آینده پیش بینی برگزاری 1.7 میلیارد دلار مناقصه گازی شده است، تبیین کرد: ساخت طرح استحصال اتان پالایشگاه پارسیان، فاز دوم پالایشگاه ایلام، فاز سوم پالایشگاه گاز خانگیران، ادامه خط لوله ششم سراسری و خط هشتم سراسری در سال 1389 آغاز شود.

صدور مستقیم گاز عسلویه به اروپا از خط ششم سراسری

وی در ادامه با اشاره به تغییر استراتژی شرکت ملی گاز برای صدور مستقیم گاز طبیعی به اروپا از طریق خط لوله ششم سراسری، گفت: در برنامه جدید شرکت ملی گاز قرار شده 50 درصد گاز این خط لوله به صادرات اختصاص یابد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون بخش عمده منابع مالی طرحهای گاز از محل منابع داخلی شرکت کلی گاز ایران تامین می شود، اعلام کرد: همچنین توافق هایی با لوله سازان برای تامین لوله های مورد نیاز طرحهای گازی شده است.

غریبی با اشاره به اینکه هم اکنون امکان تامین منابع مالی طرحهای گازی از محل فاینانس و یا وامهای خارجی وجود ندارد، گفت: میزان پیشرفت و شتاب در اجرای طرحهای گازی به میزان منابع مالی داخلی اختصاص یافته توسط شرکت ملی گاز ایران بستگی دارد.