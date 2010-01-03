نفت بازیگردان اصلی معرکه ای دیگر/ فریاد بلند "کمک" از بستر جراحی!

به گزارش خبرنگار مهر، این بار نفت بازیگردان فاجعه ای دیگر در استان خوزستان بود تا بستر جراحی و قلب شادگان مورد هدف این فاجعه زیست محیطی قرار بگیرد.

در حالیکه مسئولان همگی از پاکسازی کامل رودخانه جراحی و عدم ورود نفت به تالاب شادگان سخن می گویند که یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود مقادیر زیادی نفت به رودخانه رامشیر و در پی آن رودخانه جراحی خبر داده است.

این آلودگیهای نفتی در حالی رخ می دهد که آلودگی رودخانه کرخه و در پی آن رودخانه کشکان با تلفات چند صد هزار قطعه ماهی هنوز در پرونده شرکت نفت وجود دارد.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر با توجه به تعمیر سدها و خاکریزهای زده شده برای ممانعت از ورود نفت به رودخانه جراحی هم اکنون هیچ گونه نفتی وارد رودخانه نمی شود.

خطری متوجه تالاب شادگان نیست

هرمز محمودی راد با تاکید بر تلاشهای صورت گرفته در منطقه برای جلوگیری از ورود نفت به جراحی، خاطر نشان کرد: به دلیل بارندگیهای صورت گرفته در منطقه طی روزهای گذشته مقداری نفت وارد رودخانه جراحی شد.

وی با تاکید بر اینکه این میزان نفت "آنقدر زیاد نبوده است"، تصریح کرد: در حال حاضر این نفت از سطح رودخانه جمع آوری شده و روند ورود نفت به رودخانه جراحی متوقف شده است.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزستان در زمینه نفت وارد شده به منطقه و شدت خسارات، عنوان کرد: در حال حاضر کل منطقه در آتش می سوزد و اصلا نمی توان به این منطقه نزدیک شد.

محمودی راد با تاکید بر اینکه در حال حاضر خطری متوجه تالاب شادگان نیست، یادآور شد: به محض فروکش کردن آتش کارشناسان این سازمان برای برآورد خسارات به منطقه خواهند رفت.

سخنان این مسئول در حالی مطرح می شود که مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری خوزستان پیش از این در سخنانی از ورود نفت به رودخانه جراحی خبر داده و گفته بود: با وجود اقدامات پیشگیرانه انجام شده به دلیل حجم فراوان نفت و بارندگی شدید در منطقه، مقداری از نفت خارج شده از چاه شماره 104 مارون از چندین بخش به دلیل شکسته شدن سدها و بندها خارج و وارد رودخانه جراحی شد اما به دلیل سختی شرایط منطقه، هنوز از میزان نفت سرازیر شده به رودخانه اطلاع دقیقی در دست نیست و تیمهای امدادی در حال خارج کردن نفت از آب رودخانه هستند.

گذشت بیش از 8 روز از فوران نفت در چاه شماره 104 مارون

چاه شماره 104 مارون از دوم دی ماه جاری به علت برخی از خواص زمین شناسی منطقه در عمق 670 متری دچار آسیب شده و نفت و گاز از شکافهای زمین به سطح آمده و به سمت رودخانه جراحی سرازیر شده بود.

چاه نفتی 104 مارون در عمق سه هزار و850 متری زمین واقع شده است که بخشی از مسیر این چاه به علت فشردگی به وجود آمده در آن متلاشی شده و موجب فوران نفت به رودخانه جراحی شده است.

با توجه به اینکه آب شرب شهرهای رامشیر، ماهشهر، شادگان و شهرهای پایین دست این منطقه از رودخانه جراحی تامین می‌شود در صورتی که نفت به این رودخانه وارد شود، مردم در تامین آب شرب سالم و همچنین آب کشاورزی با مشکل مواجه خواهند شد.

رودخانه جراحی که از مجاورت رامشیر می گذرد تامین ‌کننده آب تالاب شادگان نیز هست و در صورت سرازیر شدن نفت به این رودخانه، حیات تالاب شادگان نیز به خطر می افتد.

تالاب شادگان با پهناوری حدود 400 هزار هکتار در جنوب غربی ایران و جنوب جلگه خوزستان حد فاصل شهرستانهای شادگان، آبادان و ماهشهر واقع شده است.

تالاب شادگان به عنوان یکی از تالابهای منحصر به فرد کشور پیش از این نیز در معرض آلودگیهای ناشی از پساب نیشکر قرار داشت که این مشکل به همت سازمان محیط زیست مرتفع شد.

در حالیکه برخی فعالان محیط زیست از روند آلودگی رودخانه جراحی و احتمال ورود مواد نفتی به تالاب شادگان ابراز نگرانی کردند به سراغ مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست رفتیم تا از روند فعلی آلودگی جراحی و احتمال نشت نفت به شادگان سئوال کنیم.

شادگان به هیچ قیمتی نباید آلوده شود

امیر عبدوس در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به اینکه مسئولان شهرستانی گزارش وضعیت را به ما ابلاغ می کنند تا این لحظه هیچ گونه گزارشی از ورود مواد نفتی به شادگان و آلوده شدن این تالاب گزارش نشده است.

وی با اشاره به وضعیت حاکم در منطقه آتش زدن چشمه های گاز و نفت را در راستای جلوگیری از ورود آلودگی به رودخانه عنوان کرد و بیان داشت: حتی تصور ورود نفت به شادگان نیز فاجعه آمیز است و دستگاههای مسئول باید در این زمینه تمام تلاش خود را در راستای رفع آلودگی و خطر به کار بگیرند.

مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست در پاسخ به سئوالی پیرامون علت حادثه ضمن تاکید بر اینکه نباید در شرایط فعلی وزارت نفت و یا دیگر دستگاهها را به کوتاهی محکوم کرد، یادآور شد: در شرایط فعلی باید تمام تلاشها در راستای محدود کردن عمق فاجعه به کار گرفته شود.

تمام ظرفیتها برای مهار آتش سوزی و نشت نفت در منطقه متمرکز شود

عبدوس در واکنش به برخی اظهارات در زمینه اینکه مهار کامل چاه شماره 104 مارون و آتش سوزی اطراف آن ممکن است حداکثر بیش از یک ماه طول بکشد، نیز تصریح کرد: این غیرقابل تصور است که نشت نفت بخواهد تا این مدت زمان ادامه پیدا کند و باید تلاش شود هر چه سریعتر به هر نحو ممکن از نشت نفت جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: باید تمام ظرفیتهای موجود برای مهار آتش سوزی در منطقه به منظور جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی متمرکز شود.

مدیر کل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه نباید اجازه ورود نفت به شادگان داده شود، خاطر نشان کرد: حتی تصور آلوده شدن تالاب شادگان غیر ممکن است و نباید اجازه داد که این حجم نفت وارد این تالاب منحصر به فرد شود.

عبدوس تاکید کرد: مسئولان باید تمام تلاش خود را بکار بگیرند و به هیچ قیمتی اجازه ندهند که نفت به تالاب شادگان برسد.

از آلودگی نفتی در هورالعظیم جلوگیری شده است

وی با اشاره به اینکه پیش از این تالاب شادگان در معرض آلودگی ناشی از پساب نیشکر نیزبوده است، یادآور شد: خوشبختانه با صرف هزینه های بالایی این مشکل به طور کامل رفع شد.

مدیر کل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به وضعیت فعلی تالاب هورالعظیم، تاکید کرد: در زمینه ورود آلودگی های نفتی به این تالاب نیز هنوز گزارشی اعلام نشده است.

عبدوس تصریح کرد: ما در تالاب هورالعظیم یک ناظر مقیم پروژه داریم که به صورت دائم فعالیتهای نظارتی را انجام داده و گزارش ارسال می کند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه در محدوده این تالاب کارهای اکتشافی انجام می شود به طور مرتب گزارشهای ناظر مقیم بررسی می شود تا عملیات اکتشافی در این منطقه برابر استانداردها صورت گیرد.

مدیر کل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست افزود: وضعیت تالاب هورالعظیم نیز به طور مداوم در دست بررسی است و در صورت مشاهده هر گونه اقدام مغایر با موازین زیست محیطی گزارش به مقامات بالا دست ارائه خواهد شد.

تماس خبرنگار مهر برای آگاهی از وضعیت آلودگی در رودخانه جراحی با مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست بی نتیجه ماند و وی تاکید کرد که در این زمینه اطلاعاتی در اختیار ندارد!

گزارش خبرنگار مهر از منطقه حکایت از آتش سوزی وسیع در چشمه های گاز و حوضچه های نفت دارد که هنوز مهار نشده است و طبق آخرین برآوردها پیش بینی می شود مهار و کنترل کامل دست کم تا 20 روز طول بکشد.