رنجنامه اي براي يك خبرنگار

برادرم 22 سال از ربوده شدن تو توسط نيروهاي مزدور وابسته به اسرائيل در لبنان سپري شده است و اين اولين نامه عنوان تست، شايد از من گله كني كه چرا پس از 8069 روز نامه مي نويسم، راستش را بخواهي پس از گذشت اين همه سال هنوز فقط خط و خبر و نشاني از تو به دست نياورده ايم و اين نامه اي است كه اگر از احوال ما جويا باشي شكر خدا خوبيم و جز دوري بيست و دوساله تو ملالي نيست ، حسن و راضيه و فاطمه نيز به تو سلام مي رسانند و همچنان چشم انتظارند. درست است كه 22 سال گذشته اما هنوز خاطره حزين اين غم جانكاه در لوح خمير ما ماندگار و پايدار است.

بگذر شبي به خلوت اين همنشين درد

تا شرح آن دهم كه غمت با دلم چه كرد

از پدرمان چيزي نگفتم چراكه او اينكه در قيد حيات نيست.

آري سنگ صبورمان، سالها منتظر پيراهن يوسف گمگشته خود بود، اما دريغ و افسوس كه بدون يافتن خبري از سرنوشت تو اينك آرزو را با خود به سينه سرد خاك برد.

يوسف ما نمي دانم چگونه از اندوه يعقوب بگويم.

كاظم جان! فرصت نيست كه بري تو شرح دهم در اين 22 سال بر ما چه گذشته است. درد و دل اصلي را مي گذاريم براي وقتي كه تو بيايي چو تو بيايي غم دل با تو بگويم .

برادر عزيزم! نمي داني در تمام طول اين سالها بر ما چه گذشته است و گاهي مي گويند در اسارت اسرائيلي ها به سر مي بري و سندي هم ارائه نكرده اند كه بدانيم سرنوشت تو چه شده است. شايد تقدير چنين بوده كه بي مهري هاي اين دوران پيوند عمر تو را در صحيفه روزگار جاودانه تر سازد و در پرده ماندن سرنوشت غريب تو نيز حكمتي داشته باشد ، كتابي كه 8069 روز است ورق مي خورد و البته اين از سياست ما و كساني كه بايد پي گير سرنوشت تو باشند و قصور داشته اند نمي كاهد. حتي آناني كه به لحاظ حرفه اي و اخلاقي و قانوني از حقوق حقه تو به عنوان يك خبرنگار دفاع كنند از توجهي در خور و شايسته نسبت به سرنوشت همكار خود كوتاهي كرده اند. اين تفافل ناشي از چيست نمي دانم رسم ما ايراني ها شده كه پس از اعلام مرگ يا شهادات درباره شخصيت و فضايل و خدمات انسان ها سخن بگوييم.

راستي تو نمي داني چرا من اين روز را براي نامه نوشتن انتخاب كردم، امروز يعني 17 مرداد به مناسبت شهادت يكي از همكارانت در خبرگزاري بدست عده اي كوردل در افغانستان روز خبرنگار نام گرفته است .

اين نگار بي خبر 8069 روزه ما، روزت مبارك باد

امروز روز توست روز همه خبرنگاراني كه جانشان را بركف دست مي گيرند تا خبرهايي درست و واقعي را به مردم برسانند.

كاظم امروز روز توست، تويي كه در سال 1361 براي تصوير كشيدن جنايات رژيم اشغالگر قدس و مقاومت مردم فلسطين و لبنان به آن سرزمين رفتي و هرگز به خانه بازنگشتي با اختيار و داوطلبانه و در راستاي رسالت خبرنگاري به آن كشور رفتي، هر كجا باشي با مائي، خيلي زود از ما جدا شدي.

شهيد بزرگوار چمران، گوهري به نام عشق را به تو هديه دادي يك آن سر حلقه عشاق جبهه هاي نبرد حق عليه باطل را مي گويم كه نامش و راهش هميشه با ماست و كارنامه او مايه فخر و مباهات هم عاشقان است.

تو نيز شدي و پروانه آسا در راه عشق به معبود بال و پر سوزاندي، تو عاشق پرواز به عالم افلاك و رهايي از تنگناي خاك شدي و پرواز براي تو مكان نداشت. ايران يا لبنان فرقي نمي كرد.

امروز ما مانده ايم با راهي طولاني كه پايانش مشخص نيست. سالها در حصار بي اعتنايي ها بوده ايم اما، پنجر توكل هميشه باز است.

برادرم! اين حق ماست كه از سرنوشت تو آگاه شويم، اما اين حق مسلم به دليل برخي از اغراض سياسي و شخصي مخدوش شد و همچنان در بيم و اميد زندگي مي كنيم آيا سرنوشت تو در تاريكي بازيهاي سياسي گم شده است.

كاظم از آنجا كه پدرمان و تو و من هر سه اين توفيق را داشته ايم كه به عنوان خادم در خدمت زائرين مولايمان علي ابن موسي الرضا (ع) باشيم نامه اي به آن حضرت نوشتم و درخواست كردم كه پرونده تو از اين بن بست فرساينده خارج شود و شكر خدا با لطف آقا چنين شد. چرا كه!

1- امسال در سال پاسخگويي انتظار براي ما اميدواركننده تر است كه مسوولين پاسخگو باشند و از دادن پاسخي روشن طفره نروند.

2- بالاخره پس از 7 سال انتظارم موفق شديم با آقاي خاتمي رئيس جمهور ملاقات داشته باشيم و ايشان قول دادند كه اين موضوع را تا پايان رياست جمهوري خود روشن كنند.

3- كميته اي حقيقت ياب تشكيل شده و موضوع را دنبال مي كند كه البته مادرجريان اقدامات آنها نيستيم.

4- پرونده از دست كساني كه تعمدا آن را در هاله اي از ابهام قرار داده بودند خارج شد و به كسان ديگري سپرده شده است.

خلاصه كنم كاظم

امسال و در سال پاسخگويي و در روز خبرنگار كه با تولد مهرمان ترين مادر دنيا آن بانوي بي نشان همراه شده است اميدواريم پاسخمان را با يافتن نشانه هايي از تو بگيريم. (چنين باد)

برادرت حسين

17 مرداد 83

روز خبرنگار و سال پاسخگويي