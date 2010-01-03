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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۹:۴۹

125 تن انار آلوده در اندیمشک منهدم شد

125 تن انار آلوده در اندیمشک منهدم شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک گفت: 125 تن و 760 کیلوگرم انار آلوده در شهرستان اندیمشک منهدم شد.

غلامعلی بلندنظر در گفتگو با خبرنگار مهر در اندیمشک افزود: برای مبارزه مکانیکی با آفت کرم گلوگاه انار، این مقدار از این میوه که به این آفات آلوده شده بود در بخش الوار گرمسیری منهدم شد.

وی افزود: تاکنون حدود 160 تن انار آلوده در شهرستان اندیمشک منهدم شده است.

بلندنظر همچنین با اشاره به اینکه اراضی قابل کشت شهرستان اندیمشک 45 هزار هکتار است، افزود: از این میزان اراضی، 17 هزار هکتار به صورت آبی و 28 هزار هکتار به صورت دیم بوده که در سال جاری تنها هشت هزار و 500 هکتار آن به زیر کشت می‌رود.

وی تصریح کرد: حدود 50 هزار نفر در شهرستان اندیمشک زندگی خود را از طریق کشاورزی می‌گذرانند.

کد مطلب 1010122

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