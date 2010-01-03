125 تن انار آلوده در اندیمشک منهدم شد

غلامعلی بلندنظر در گفتگو با خبرنگار مهر در اندیمشک افزود: برای مبارزه مکانیکی با آفت کرم گلوگاه انار، این مقدار از این میوه که به این آفات آلوده شده بود در بخش الوار گرمسیری منهدم شد.

وی افزود: تاکنون حدود 160 تن انار آلوده در شهرستان اندیمشک منهدم شده است.

بلندنظر همچنین با اشاره به اینکه اراضی قابل کشت شهرستان اندیمشک 45 هزار هکتار است، افزود: از این میزان اراضی، 17 هزار هکتار به صورت آبی و 28 هزار هکتار به صورت دیم بوده که در سال جاری تنها هشت هزار و 500 هکتار آن به زیر کشت می‌رود.

وی تصریح کرد: حدود 50 هزار نفر در شهرستان اندیمشک زندگی خود را از طریق کشاورزی می‌گذرانند.