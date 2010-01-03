آمار گردشگران خارجی در اصفهان به پنج میلیون نفر در سال می رسد

سرمایه‌ گذار این طرح در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: مجموعه سیاحتی توریستی حمام قاضی بخشی از طرح ساخت مجموعه هتلهای سنتی ابن سینا اصفهان است که فاز اول عملیات اجرایی این هتل سنتی سال گذشته آغاز و فاز دوم مجموعه هتل‌های سنتی نیز که عملیات ساخت آن از آبان ماه سال جاری همزمان با میلاد حضرت ثامن الحجج آغاز شد در اسفند ماه مصادف با سالروز تولد پیامبر اعظم با 36 باب اتاق با زیر بنایی نزدیک به دو هزار متر مربع در چهار طبقه افتتاح خواهد شد.

حسین امیدزاد گفت: با بهره برداری کامل از این مجموعه بیش از دو هزار و500 نفر به طور مستقیم و هزاران نفر به طور موقت و فصلی در این مجموعه‌ها مشغول به کار خواهند شد.

امیدزاد با اشاره به مشکلات موجود در تامین هزینه‌ها گفت: تمام سرمایه اجرایی این طرح تا کنون از هزینه شخصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شده که جهت اجرایی کل پروژه ساخت 50 هتل به اعتباری بالغ بر 500 میلیارد تومان نیاز است که سرمایه گذار امکان تامین بخش عظیمی از این سرمایه از طریق جذب سرمایه خارجی از کشور مالزی را دارد.

این سرمایه گذار بخش خصوصی با اشاره به طرح ساخت هتل‌های سنتی ابن سینا در اصفهان گفت: پیش بینی می‌شود با بهره برداری از دو مجموعه سیاحتی و توریستی حمام قاضی و شهشهان در 5 سال آینده مجموعه‌ای با ظرفیت هزار باب اتاق به مراکز اقامتی شهر اصفهان افزوده شود که مجموعه حاضر با استفاده از آخرین دستاوردهای هتل‌های 5 ستاره بین المللی و اخرین استاندارهای کنترل کیفیت و بهره‌وری و با رعایت اصول فرهنگ ملی ـ مذهبی و سنتی اسلامی در اصفهان در حال ساخت است.

حسین امید زاد با تاکید بر مشکلات فعالیت در بافت های فرسوده شهر گفت: قدمت بالای زیر ساختهای آب، برق، گاز و فاضلاب در بافت‌های فرسوده باعث به وجود آمدن مشکلات و معضلات فراوانی در این عرصه شده است.

امید زاد خاطرنشان کرد: با بهره برداری از 50 هتل سنتی در اصفهان امکان برقراری خط هوای کوالالامپور – اصفهان، استانبول – لندن، جاکارتا – اصفهان، استانبول – لندن، کوالالامپور – اصفهان، جده و جاکارتا، اصفهان - جده فراهم خواهد شد.

فاز اول مجموعه سیاحتی –توریستی گروه هتل های سنتی این سینا اصفهان در مجموعه اقامتی حمام قاضی شامل 24 اتاق با زیر بنای یک هزار و 560 متر در زمینی به مساحت 500 متر در سه طبقه افتتاح خواهد شد.