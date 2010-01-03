اولین کارخانه تولید و مونتاژ ماشین آلات راهسازی در خوزستان احداث می شود

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: با پیگیریهای علیرضا دهقان نماینده مردم شهرستان ایذه و باغملک در مجلس و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان و رئیس سازمان صنایع و معادن اولین کارخانه تولید و مونتاژ ماشین آلات راهسازی در شهرک صنعتی ایذه احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: این کارخانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی و در مساحت 4.5 هکتار احداث می شود و برآورد اولیه ساخت آن 120 میلیارد ریال است.



طاهری گفت: همچنین با اتمام احداث این کارخانه سالانه 100 دستگاه ماشین آلات راهسازی مونتاژ و تولید خواهد شد.



وی توضیح داد: واحد صنعتی تولید ماشین آلات راهسازی برای صنعت نفت استان و کشور از اهمیت بالایی برخوردار است که در حال حاضر قرارداد واگذاری زمین برای احداث ساختمان آن در شهرک صنعتی ایذه منعقد شده و طبق قرارداد موجود باید ظرف دو سال توسط بخش خصوصی احداث شود.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان گفت: این واحد صنعتی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، تولیدات خود را به کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه صادر خواهد کرد.



طاهری افزود: میزان ایجاد اشتغال مستقیم اولین واحد صنعتی تولید و مونتاژ ماشین آلات راهسازی خوزستان در ایذه 200 نفر و به همین میزان به طور غیرمستقیم خواهد بود.

خوزستان دارای 33 شهرک صنعتی به مساحت هفت هزار و 132 هکتار و 34 ناحیه صنعتی در مساحتی برابر 667 هکتار مصوب است و در 27 شهرک در مساحت پنج هزار و 314 هکتار و هزار و 980 قرارداد و 11 ناحیه صنعتی به مساحت 96 هکتار و 167 قرارداد نیز زمین در حال واگذاری است.

همچنین 15 ناحیه صنعتی مصوب دیگر در 469 هکتار در استان وجود دارد.

براساس این گزارش هزار و 953 قرارداد واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی واگذار شده که از این تعداد هزار و 418 قرارداد منجر به ساخت واحد صنعتی شده است.

کالاهای تولیدی واحدهای صنعتی خوزستان از طریق بنادر استان و مرزها به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شوند که رقم قابل توجهی را از سهم صادارت کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده اند، این در حالی است که اکثر واحدهای صنایع کوچک به دلیل عدم آشنایی و یا توانایی و ظرفیت نامحدود در تولید، قادر به بازاریابی مناسب از تولیدات خود در بازارهای هدف نیستند.