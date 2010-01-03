کاشت 3500 اصله درخت در جاده آبادان و اهواز آغاز شد

سید محمد ادریس در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان با بیان اینکه کاشت اینگونه در ختها در پیرامون شهرها می تواند به میزان قابل قبولی ذرت معلق در گرد و غبارهای اخیر خوزستان را کاهش دهد، اظهار داشت: کاشت سه هزار و 500 اصله نهال توسط نیروهای بسیج سازندگی شهرستان آبادان در طول 15 کیلومتر از جاده آبادان به اهواز آغاز شد.

وی افزود: این طرح که در سال 1386 آغاز شده و 100 هکتار نهال کاری را تحت پوشش قرار می دهد، با مشارکت اداره منابع طبیعی آبادان، سازمان بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی انجام می شود.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان هچنین گفت: خشکسالی سالهای اخیر زیرساختهای کشاورزی چند سال گذشته این شهرستان را از بین برده است.

وی ادامه داد: وقوع خشکسالی در سالهای گذشته و ادامه آن به ‌صورت متمادی منجر به وقوع بسیاری از مشکلات در زمینه کشاورزی و به ‌ویژه تامین آب شده است.



ادریس ‌پور تصریح کرد: پیامدهای خشکسالی که مهمترین آن شوری آب است همه زیرساختهای کشاورزی را از بین برده و برای بازگرداندن آن به وضعیت اصلی خود نیازمند گذشت چندین سال هستیم.

یکی از عوامل تشدید گرد و غبارهای شدید در استان خوزستان در سال های اخیر نبود کمربند سبز در اطراف شهرهای این استان است.

کاشت این درختان در اطراف شهرهای استان می توانند به میزان قابل قبولی میزان گرد و غبار در خوزستان را کاهش دهد.

بروز پدیده گرد و غبار در دو سال اخیر در استان خوزستان مشکلاتی را برای مردم این استان موجب شده که تشدید بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی از جمله عوارض این آلودگی است.