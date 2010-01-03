تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه گلستان دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالفضل رنجبر صبح یکشنبه در بررسی وضعیت آموزش عالی گلستان در گرگان افزود: درحال حاضر 66 عضو هیئت علمی در این دانشگاه فعالیت دارند که نسبت به سال قبل رشد 100 درصدی دارد و 25 عضو جدید نیز درحال جذب هستند.

وی اظهار داشت: همچنین 58 عضو هیئت علمی نیز در سالهای آینده از طریق بورسیه جذب این سیستم دانشگاهی می شوند و طی دو سال آینده تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه دو برابر می شود.

وی به وضعیت کتاب در کتابخانه های این دانشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: تجهیز کتابخانه ها از جمله برنامه های اساسی این دانشگاه است و برای تهیه کتابهای فارسی مشکل و محدودیتی وجود ندارد.

به گفته رنجبر، اعتبارات این دانشگاه در بخش جزئی 35 میلیارد و 700 میلیون ریال بود و سهم اعتبارات تملک دارایی این دانشگاه نیز 13 میلیارد ریال است.

رئیس دانشگاه جامع گلستان بیان داشت: سهم این دانشگاه از اعتبارات استانی نیز 35 میلیارد ریال است که 10 میلیارد ریال آن در سال جاری و بقیه در سالهای آتی تامین می شود.

وی با اشاره به فرآیند صنعتی شدن گلستان بیان داشت: این دانشگاه خود را متولی آن می داند که برای صنعتی شدن این استان تلاش و برنامه ریزی کند.

وی با اشاره به ساخت مجتمع دانشگاهی گلستان در سرخنکلاته گرگان افزود: برای ساخت این مجتمع از همه مسئولان استان کمک خواسته شد و 16 مکان برای احداث آن پیشنهاد شد.

رنجبر افزود: از این تعداد چند مکان امتیازبندی و به کمیسیون ماده 96 معرفی شد که از این تعداد چهار مکان واجد شرایط معرفی شدند.

دانشگاه گلستان با یک هزار و 200 دانشجو در قالب سه دانشکده علوم انسانی، علوم و فنی و مهندسی فعالیت دارد.