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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

نسبت به سال گذشته؛

تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه گلستان دو برابر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه جامع گلستان گفت: میزان جذب اعضای هیئت علمی در این دانشگاه نسبت به سال گذشته دو برابر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالفضل رنجبر صبح یکشنبه در بررسی وضعیت آموزش عالی گلستان در گرگان افزود: درحال حاضر 66 عضو هیئت علمی در این دانشگاه فعالیت دارند که نسبت به سال قبل رشد 100 درصدی دارد و 25 عضو جدید نیز درحال جذب هستند.

وی اظهار داشت: همچنین 58 عضو هیئت علمی نیز در سالهای آینده از طریق بورسیه جذب این سیستم دانشگاهی می شوند و طی دو سال آینده تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه دو برابر می شود.

وی به وضعیت کتاب در کتابخانه های این دانشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: تجهیز کتابخانه ها از جمله برنامه های اساسی این دانشگاه است و برای تهیه کتابهای فارسی مشکل و محدودیتی وجود ندارد.

به گفته رنجبر، اعتبارات این دانشگاه در بخش جزئی 35 میلیارد و 700 میلیون ریال بود و سهم اعتبارات تملک دارایی این دانشگاه نیز 13 میلیارد ریال است.

رئیس دانشگاه جامع گلستان بیان داشت: سهم این دانشگاه از اعتبارات استانی نیز 35 میلیارد ریال است که 10 میلیارد ریال آن در سال جاری و بقیه در سالهای آتی تامین می شود.

وی با اشاره به فرآیند صنعتی شدن گلستان بیان داشت: این دانشگاه خود را متولی آن می داند که برای صنعتی شدن این استان تلاش و برنامه ریزی کند.

وی با اشاره به ساخت مجتمع دانشگاهی گلستان در سرخنکلاته گرگان افزود: برای ساخت این مجتمع از همه مسئولان استان کمک خواسته شد و 16 مکان برای احداث آن پیشنهاد شد.

رنجبر افزود: از این تعداد چند مکان امتیازبندی و به کمیسیون ماده 96 معرفی شد که از این تعداد چهار مکان واجد شرایط معرفی شدند.

دانشگاه گلستان با یک هزار و 200 دانشجو در قالب سه دانشکده علوم انسانی، علوم و فنی و مهندسی فعالیت دارد.

کد مطلب 1010132

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