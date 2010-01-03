زندگی نامه شهدای کردستان در قالب برنامه عروج روی آنتن می رود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ویژه برنامه عروج در قالب مجموعه ای داستانی در صدای مرکز کردستان تهیه و تولید شده و در آن زندگی جمعی از فرماندهان شهید استان را روایت می کند.

در این برنامه که در 27 قسمت 30 دقیقه ای تهیه و تولید شده است، زندگینامه، مبارزات و شهادت 10 تن از روحانیون و فرماندهان شهید استان کردستان پخش می شود.

کار نویسندگی و تهیه مجموعه عروج بر عهده علی یونسی و کارگردانی آن را نیز فتانه مرادی انجام می دهد و هنرمندانی از جمله کورش خالق پناه، ارسلان سودمند، لادن کلوندی، آزادپیرخضری و فتانه مرادی در آن بازی می کنند.

همچنین به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کردستان مباحث پیرامون موضوعات فرهنگی استان هر هفته و در قالب برنامه گفتگوی هفته از صدای مرکز کردستان پخش می شود.

در این برنامه محورهای گوناگون و مختلف در رابطه با ماهیت، تاریخچه و تعاریف فرهنگ و همچنین مباحثی چون تهاجم فرهنگی و نقش خرده فرهنگها در قوام و دوام وحدت ملی مورد بررسی قرار می گیرد.

برنامه گفتگوی هفته توسط ارسلان سودمند تهیه و گویندگی آن را نیز برعهده دارد و هر پنجشنبه به مدت 30 دقیقه از صدای مرکز کردستان پخش می شود.