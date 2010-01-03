مشاغل کاذب مهمترین عامل بی انگیزگی بنگاه های اقتصادی است

علی اکبرلبافی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: هرمزگان استانی است با رویکرد صنعتی، تجاری و بخش عمده صنایع و فعالیتهای که در حال انجام است با رویکرد صنایع تجاری است و با وجود مناطق آزاد قشم و کیش به طور طبیعی کالاهای خدماتی وجود دارد که می تواند به هرشکلی به واحدهای تولیدی ضربه بزند و رقابت را از آنها بگیرد و مشکلات هزینه های تولید را بیشترکند و نمی توان مستقیما گفت این مشاغل کاذب هستند.

وی شغل کاذب را شغلی بی ضابطه و قاعده و ساز و کار دولتی بیان کرد که مخل جامعه و تولید است.

دبیرسابق کارگروه اشتغال استان با اشاره به اینکه در بنگاه اقتصادی عرضه و تقاضا یک ترازو است که یک کفه آن تولید و کفه دیگر مصرف است، اذعان داشت: ا گر ما فقط به کفه تولید اهمیت دهیم و با افزایش تولید کفه مصرف را درست نکنیم بنگاه اقتصادی خود به خود به زمین می خورد.

وی خاطرنشان کرد: اگر مشاغلی پیدا شود و افراد چه در قالب واحدهای صنفی و چه در واحدهای غیرصنفی که زمینه فروش محصولات بنگاه ها رافراهم کند نمی توان گفت این مشاغل کاذبی هستند که در جامعه شکل پیدا می کنند بلکه این مشاغل به واحدهای تولیدی برای مصرف کمک می کنند.

لبافی افزود: در جامعه مشاغلی بدون ساز و کار دولتی وجود دارد که جنس را بصورت قاچاق از خارج از مرز وارد کشور می کنند و این امر به خودی خود جلوی رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی را گرفته و نهایتا به تولید، کسب وکار، درآمد و تولید ثروت زیان وارد می کند.

وی از مسئولان مربوطه و متولیان خواستار شد که به هرنحو ممکن جلوی اینگونه مشاغل کاذب گرفته شود.