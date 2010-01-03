سند چهارم توسعه در بخش پژوهش محقق نشده است

صادق تاروردی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، درباره پژوهش و جایگاه آن در توسعه کشور گفت: سند چشم انداز چهارم توسعه کشور در بخش پژوهش محقق نشده است و باید با نگاه جدی مسئولین و توجه بیشتر محقق شود.

وی با اشاره به اینکه سهمی که در بودجه ملی برای پژوهش باید اختصاص یابد صورت نگرفته است، ابراز کرد: یکی از علل محقق نشدن این سند مهم تامین نشدن بودجه لازم و علت دیگر عدم ایفای مناسب نقش پژوهشی سیستم پژوهشی است.

به گفته وی، لازم است در راستای تحقق سند چشم انداز ت سعه در این بخش در چند بعد دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و دولت به عنوان بودجه دهنده و سیاست گذار به صورت همزمان و هماهنگ کار کرد.

وی ابراز کرد: با توسعه آموزش عالی و به خصوص تحصیلات تکمیلی کشور که نقش پژوهشی را به عهده گرفته است، آموزش عالی تبدیل به موتوری برای توسعه کشور شده است و باید در نظر داشت که توسعه کشور بدون پژوهش و پژوهش بدون توسعه مراکز آموزش عالی امکان پذیر نیست.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی ابراز کرد: با توجه به داشتن استعدادهای خوب در کشور و توقع مدیران کشور از بخش پژوهش و توجه رهبری به این امر باید تلاشها را بیشتر کرده و بودجه لازم را تامین کنیم.

به گفته وی، در چند سال اخر شاهد توجه رو به رشدی به پژوهش هستیم که این را می توان در سندهای توسعه کشور در چند سال اخیر مشاهده کرد که هم سهم پژوهش و هم توجه به پژوهش در این سند ها افزایش یافته است.