رقابتهاي پنج رشته ورزشي ازامروز آغازمي شود

به گزارش خبرنگار اعزامي" مهر" رقابتهاي تيراندازي درسالن تيراندازي دانشگاه صنعتي اصفهان وبا حضور31 تيم برگزارخواهد شد. رقابتهاي دووميداني نيز با شركت 57 تيم در ورزشگاه انقلاب اصفهان و در22 ماده برگزارخواهد شد. دروزنه برداري 23 تيم حضور خواهند داشت كه در اوزان 56، 62، 77، 94، 105 و 105+ كيلوگرم به رقابت خواهند پرداخت.

دررقابتهاي كشتي فرنگي نيز35 تيم حضورخواهند داشت كه رقابتهاي آنها درهفت وزن ودرسالن مالك اشتربرگزارمي شود. روز اول اين رقابتها شامل چهار وزن اول وروز دوم شامل برگزاري سه وزن باقي مانده خواهد بود. رقابتهاي جودو نيزبا حضور41 تيم درهفت وزن به ميزباني دانشگاه شهيد نريماني دهنوبرگزارخواهد شد.

رقابتهاي هفتمين دوره المپياد ورزشي دانشجويان پسرسراسر كشورتا روزيكشنبه هفته آينده دردانشگاه صنعتي اصفهان ادامه خواهد داشت.