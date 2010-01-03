گزارش تشریحی- تصویری کشف تابوت یک کودک اشکانی

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای پاییز امسال تابوت کوچکی از یک کودک اشکانی در عملیات تعیین حریم یک تپه باستانی سر خاک بیرون آورد که اکتشاف آن می تواند نقش بسزایی در روشن شدن برخی نکات تاریک مانده تمدن ایرانیان در گذشته دور داشته باشد.

در این تابوت منحصر به فرد علاوه بر بقایای استخوانهای یک کودک اشکانی اشیای مربوط به آن دوره همچون یک کوزه سالم نیز یافت شده است.

کشف این تابوت پرارزش تاریخی کاملاً اتفاقی رخ داده است و اکتشاف آن زمانی رخ داد که گروه تعیین حریم یک تپه باستانی هنگام انجام عملیات به شکلی کاملاً تصادفی این تابوت را بر بلندای یک تپه واقع در محوطه تاریخی کشف کرده اند.

گوشه هایی از این تابوت به دلیل بارشهای فراوانی که در روزهای گذشته در خوزستان به وقوع پیوست و در پی شسته شدن خاک تپه محل عملیات از زیر خاک بیرون آمد.

تابوت اشکانی بر حسب اتفاق و به دلیل شسته شدن خاک محوطه ناشی از بارش باران کشف شده است

سرپرستی عملیات تعیین حریم این تپه باستانی بر عهده محسن حسینی معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی خوزستان بود و پیش از این نیز آزاده تراکمی به عنوان مسئول تیم بررسی شناسایی محوطه های تاریخی چهارشهرستان شرق استان خوزستان این تپه را شناسایی کرده بود.

استخوانها و بقایای تابوت به شکل منحصر به فردی سالمی است

این محوطه که پیش از این از وسعت آن از سوی برخی منابع 5 هکتار اعلام شده بود بر اساس اطلاعات جدیدی که خبرنگار مهر کسب کرده است بیش از 250 هکتار وسعت دارد و در قسمت شرقی یک روستا واقع شده است.

گرچه این تپه باستانی و پر اهمیت هنوز به ثبت ملی نرسیده اما برخی گزارشها از تشکیل پرونده ثبت ملی این محوطه تاریخی حکایت دارند.

استخوان جمجمه سر کودک اشکانی مدفون در تابوت

سطح این تپه دارای پراکندگی بسیار زیاد سفال است و می توان آثار حفاریهای غیرمجاز را نیز در آن مشاهده کرد. علاوه بر این کشاورزان و افراد بومی نیز با تسطیح تپه های خاک اطراف این محوطه تاریخی آن را مورد استفاده کشاورزی آبی قرار داده اند که به نظر می رسد برای آثار باستانی موجود در آن خطرناک باشد.

تابوت کودک اشکانی بعد از کشف در یک مکان دولتی نگهداری می شود

بسیاری از زمینهای واقع شده در محوطه مذکور متعلق به افراد بومی بوده و آنها در این زمینها اقدام به کشت محصولات کشاورزی می کنند اما خوشبختانه محلی که تابوت در آن کشف شده است بر روی یک تپه بوده و محل آن مربوط به اراضی ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر عملیات تعیین حریم این محوطه پایان یافته است و بعد از کشف اتفاقی این تابوت مهم اشکانی سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان برای انجام عملیات کاوشهای بیشتر و علمیتر در محوطه تا 30 دی ماه جاری مجوز صادر کرده که هم اکنون این کار در حال انجام است.

در این محوطه تاریخی علاوه بر یک تابوت مقداری اشیای تاریخی نیز مربوط به دوره اشکانیان یافت شده است

برخی از کارشناسان در گمانه زنیهای مربوط به محل این تپه و محوطه تاریخی، با توجه به سطح وسیع کوزه ها و خمره های سفالی موجود در آن احتمال می دهند این محل در زمان خود یک کارگاه بزرگ سفالی بوده است.

پیش از این برخی علاقمندان میراث فرهنگی خوزستان اعلام کرده بودند در شرق استان خوزستان محوطه های زیادی مربوط به دوره های تاریخی مختلف وجود دارد که به دلیل عدم مراقبت و مطالعه مورد تعرض قرار گرفته اند. هم اکنون تابوت کشف شده در این محوطه تاریخی در یک اداره دولتی و تحت تدابیر امنیتی نگهداری می شود.

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گزارش: صدار محقق

عکسها : مجتبی گهستونی