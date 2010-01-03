مجلس تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را بررسی می کند

هادی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان تامین اجتماعی 29 میلیون نفر را تحت پوشش بیمه ای دارد و از این نظر یکی از گسترده ترین سازمانهای حمایتی و بیمه ای است و به جهت جایگاه حساس این سازمان، موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان و بررسی مشکلات آن در کمیسیون اجتماعی ضروری است.

پیش از این نیز سید جواد زمانی یکی دیگر از نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و عنوان داشت عملکرد سازمان تامین اجتماعی بسیار ضعیف بوده است و اعضای کمیسیون اجتماعی و اغلب نمایندگان نیز نسبت به این امر اذعان دارند.

مقدسی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر به مباحث مطرح در خصوص اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: با تغییر اساسنامه سازمان که جزء مصوبات دولت است اختلاف نظرهایی بین مجلس و دولت پیش آمد مبنی بر اینکه این اقدام قانونی نیست و مجلس بر اساس یک مصوبه دو فوریتی این مصوبه دولت را غیر قانونی اعلام و آن را ابلاغ کرد تا سازمان همچنان زیر نظر وزارت رفاه باقی بماند و اساسنامه سابق اجرا شود اما دولت به این موضوع تمکین نکرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به درستی نمی دانند مسائل و مشکلات سازمان تامین اجتماعی را از چه کسی پیگیری کنند و این در حالی است که در این میان وزارت رفاه نیز جوابگوی مشکلات نیست.

به گفته این نماینده مجلس، سازمان تامین اجتماعی دارای منابع عظیمی است که باعث شده تا این سازمان در وضعیت نقدینگی با چالش مواجه شود و مجلس این احساس خطر را دارد که برای منابع سازمان مشکلاتی بوجود آید.