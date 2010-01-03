در گفتگو با مهر عنوان شد: ساخت فیلتر برای بهبود عملکرد گیرنده های مخابراتی در کشور

محمدرضا مدرسی مدیر فنی شرکت پویا اندیشان موج آریا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پروژه تحت عنوان "فیلتر قابل تنظیم باند فرکانسی HF با پهنای باند" اجرا شد، گفت: این فیلترها قابل تنظیم در باند HF و در فرکانس 2 تا 30 مگاهرتز هستند.

وی با بیان اینکه منظور از قابل تنظیم بودن این فیلتر، تغییر فرکانس مرکزی آن در کل فرکانس 2 تا 30 مگاهرتز است، اظهار داشت: این نوع فیلترها بر روی ورودی گیرنده ها قرار می گیرد. پهنای باند فیلتر با توجه به فرکانس مرکزی آن تغییر می کند اما همواره نسبت پهنای باند مرکزی ثابت باقی می ماند.

وی به کاربردهای این فیلتر اشاره کرد و ادامه داد: از این فیلتر می توان در سیستم های مانیتورینگ استفاده کرد. نصب این فیلترها بر روی ورودی گیرنده ها باعث افزایش حساسیت و گستره دینامیکی آنها می شود.

مدرسی دقت تنظیم فرکانسی را از دیگر ویژگیهای این فیلتر نام برد و یادآور شد: این نوع فیلتر در دو نسخه توان بالا و توان پایین تولید شده است. نسخه پرتوان برای قرار گرفتن بر ورودی گیرنده هایی است که در مجاورت گیرنده های پرتوان قرار دارند.

به گفته وی فیلتر قابل تنظیم باند فرکانسی نمونه سازی شده است و در مرحله تولید انبوه قرار دارد.