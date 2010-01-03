دشمن با اینترنت به جنگ ما آمده است/ حضور دانشگاهها در حوزه پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، داود احمدی نژاد در دومین همایش پدافند غیرعامل با مروری به حوادثی که در طول تاریخ رخ داده است، افزود: در مقطع امروز پیام از یک نقطه به نطقه دور دیگر در عرض یک ثانیه ارسال می شود که این خود تهدیدی برای کشور است.

وی با بیان اینکه دشمنان می خواهند ساختار ما را که با جنگ از بین نرفت خراب کنند، اظهار داشت: امروز دشمن با آوردن اینترنت و تغییر رفتار می خواهد این ساختار را در هم بشکنند از این رو دانشگاهها باید وسط گود باشند. آنها با "ایزو" و استاندارد در حوزه های مختلف چون پزشکی و حتی صنایع غذایی می خواهند ما چیزی باشیم که آنها می خواهند.

وی با طرح این سئوال که هزینه کردن برای دانشگاهها و تربیت نیروی انسانی و گسترش کمی و کیفی دانشگاهها برای چیست، یاداور شد: بعد از اینکه ما آمدیم مشاهده کردیم که عمده تفکرات بر تهدید "سخت" متمرکز است در حالی که ما از تهدید نرم ضربه می خوریم.

دبیر کمیته دائمی پدافند غیرعامل، حوزه تهدید نرم را بسیار وسیع دانست و اضافه کرد: ما برای اینکه بتوانیم در برابر تهدیدات نرم دشمن بیاستیم باید دانشگاهها را به صحنه عمل بیاوریم و از فکر و اندیشه آنها استفاده کنیم.

وی افزود: تا پیش از ما تنها دو وزیر دفاع و نیرو در کمیته پدافند غیر عامل حضور داشتند چون تفکر این بود که 8 سال جنگ داشتیم و 20 سال را بدون جنگ سپری شده است. آیا در این 20 سال از طریق نرم جنگ نداشتیم.

نماینده ویژه رئیس جمهور گفت: از این رو پیشنهاد دادیم تا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یکی از اعضای کمیته پدافند غیر عامل باشد تا دانشگاهها، محیطهای علمی و مراکز پژوهشی در کلیه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و پزشکی پیوست پدافندی ایجاد کنند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه همه باید در صحنه حاضر باشند، افزود: دشمن برای همه جوانب برنامه دارد از این رو باید خیلی دقت کنیم. اگر توانستیم 30 سال در برابر تهاجمات دشمن ایستادگی کنیم و توطئه های آنها را خنثی کنیم به دلیل این است که مقام عظمای ولایت را داریم.

وی تاکید کرد: ما دست همه شما را می فشاریم و آمادگی داریم تا از همه شما استفاده کنیم. مملکت برای شما است و نباید نسبت به آن بی تفاوت باشیم. انقلاب بهترین فرصتها را برای رشد استعدادها ایجاد کرده است از این رو باید از این فرصت بهترین استفاده را بیریم.