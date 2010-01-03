رهروان امام و رهبری درتحکیم وحدت ملی بکوشند/با هتاکان برخوردقانونی شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی روز یکشنبه مجلس را بر عهده داشت در نطق خود با اشاره به حضور میلیونی خود در راهپیمایی روز چهارشنبه که در اعتراض به هتک حرمت به مقدسات و روز عاشورا صورت گرفت، تصریح کرد: از نیروهای اطلاعاتی، قضایی وانتظامی انتظار می رود که در چارچوب قانون برخورد جدی و قاطع با هتاکان را در دستور کار قرار دهند.

نماینده مردم قزوین اضافه کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند در مورد مسائل بعد از انتخابات باید حساب منتقدان و معترضان را از معاندان و افرادی که با نظام ضدیت دارند جدا کرد تا راه برای اقتدار نظام هموار شود.

نایب رئیس مجلس همچنین گفت: در راهپیمایی عاشورائیان همه اقشار در سراسر کشور در دفاع از اصول و ارزش های انقلاب و نظام اسلامی حاضر شدند و مردم ایران به گروههای مختلف به ویژه خواص اعلام کردند که پاسدار آرمان های بلند امام هستند.

ابوترابی فرد تاکید کرد: فصل الخطاب قرار دادن بیانات رهبر فرزانه انقلاب در هنگامه حوادث و فتنه های بزرگ تنها راه خاموش کردن فتنه دشمنان نظام است.

نماینده قزوین ابراز امیدواری کرد که رهروان راه امام و اندیشه های رهبری از همه ظرفیت ها و توان خویش برای تحکیم صفوف اسلام به منظور یکپارچگی و وحدت ملی بهره بگیرند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از مسئولان نظام خواست از حداکثر ظرفیت خود برای اقناع معترضین استفاده کنند.