320 کیلومتر از شبکه های آبرسانی کهگیلویه و بویراحمد فرسوده است

سید قدرت الله تقویان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: نزدیک به 30 سال از نصب شبکه آبرسانی در برخی از شهرهای استان می گذرد و هم اکنون این شبکه نیاز به اصلاح و بازسازی دارند.

وی مهمترین مشکل این شرکت را عدم پرداخت آب بها از سوی مشترکین عنوان کرد و اظهار داشت: در صورتی که مردم مطالبات این شرکت را به موقع پرداخت کنند می توانیم شبکه های فرسوده را اصلاح و بازسازی کنیم.

تقویان بیان کرد: در حالیکه این استان 10درصد از آب کشور را در اختیار دارد اما بخش عظیمی از این آبها بدون استفاده از استان خارج می شود که احداث سد در این استان ضروری به نظر می رسد.

وی همچنین یادآور شد: هم اکنون عملیات احداث فاضلاب در پنج شهر استان با اعتبار بالغ بر هفت میلیارد تومان در حال انجام است.

تقویان عنوان کرد: تصفیه خانه شهر یاسوج نیز 440 هزار و 100 متر مکعب ظرفیت دارد که فاز اول آن به بهره برداری رسیده و فاز دوم آن با ظرفیت 30 هزار متر مکعب در دست اجرا است و با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: 370 هزار نفر در قالب 86 هزار مشترک در 12 شهر و 70 روستای بزرگ اقماری، تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب شهری استان هستند.