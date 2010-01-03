نفوذ ایران درمنطقه بسیارخوب است/ وضع اقتصادی ما رو به پیشرفت نبوده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خراسان رضوی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز شنبه در ادامه سفر خود به این استان در جمع مردم سبزوار طی سخنانی به نهضت سربداران که برخاسته از این سرزمین است اشاره کرد و اظهار داشت: این نهضت، نهضت پرقیمتی بود و خاطره آن ماندگار است. همه ایرانیان باید نسبت به این حرکت ضد ظلم خود را مدیون بدانند.

وی به وجود عالمان برجسته در این شهر اشاره و حاج ملا هادی سبزواری را نمونه برجسته ای برای کل جهان تشییع خواند.

لاریجانی با ابراز خرسندی از وضعیت حوزه علمیه در سبزوار ادامه داد: این برازنده سبزوار است که حوزه های علمیه ای مناسب داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش بر کوچک سازی دولت تاکید کرد و یادآور شد: مسیر توسعه اقتصادی کشور در این است که کارهای اقتصادی را به مردم بسپارید. این تصمیم درستی بود که نظام گرفت. معنا ندارد که صرفا در حوزه سیاست مردم سالاری دینی داشته باشیم. همانطور که مشارکت سیاسی را به طور جدی در کشور دنبال کنیم مشارکت اقتصادی را نیز باید در کنار آن باشد.

وی افزود : البته ما پس از انقلاب این مسیر را بدرستی طی نکردیم و کارها در مرکزیت متمرکز شد اما با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی راهها باز شد تا کارها در دست مردم قرار گیرد ، حال زمینه نیز فراهم است.

نماینده مردم قم ابراز ناخرسندی از عدم پیشرفت سبزوار در بخش صنعت یادآور شد: توسعه علمی ما در گرو توسعه صنعتی است باید به بعد صنعتی توجه کرد . راه آن نیز مشارکت مردم در اقتصاد است. مجلس آمادگی کامل دارد در این حضور به شما کمک کند تا شما خودتان شهر را رونق دهید. اگر هم لازم باشد در بودجه سالیانه امکاناتی را برای این موضوع در نظر می گیریم.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود همانگونه که در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی به حضور مردم در راهپیمایی هفته گذشته در محکومیت حرمت شکنی در روز عاشورا اشاره کرده بود از مردم سبزوار به خاطر این حضور سپاسگزاری کرد و گفت: باید به شما آفرین گرفت که این عرق دینی را دارید و هنگامی که احساس کردید که از معارف انقلاب باید دفاع کنید به صحنه آمدید و حضور شما شرایط را تغییر داد.

وی همچنین به شرایط مهم ایران در منطقه اشاره و تاکید کرد: وضع ایران از نظر نفوذ در سطح منطقه بسیار خوب است بطوری که اتفاقاتی که در ایران می افتد برخی کشورها را به نگرانی می اندازد که در ایران چه می گذرد. آمریکایی نیز گاهی در منطقه جولان می دهند و حرف گزنده می زنند که باید تراز ایران را پایین آوریم. از سویی دیگر هم می گویند با کمک ایران مشکلات منطقه را باید حل کنیم. البته ما خیلی از مسائل را تحمل کردیم تا به این جایگاه رسیدیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی به توسعه در ابعاد علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: ما برای کسب دانش هسته ای 25 سال زحمت کشیدیم و این دانش قیمتی است. در حوزه اقتصاد نیز کارهای بزرگی انجام شد . البته اشتباهاتی در واردات محصولات کشاورزی صورت گرفت که لطمه ای به این قشر وارد کرد . باید دقت بیشتری در این امور انجام گیرد . در کل وضع اقتصادی آن طور که در ابعاد دیگر جهش داشتیم رو به پیشرفت نبوده است و باید بپذیریم تصمیمات لحظه ای به ما ضربه زده است.

وی در خصوص سیاست داخلی کشور نیز گفت: روی هم رفته مسائل اصلی که باید در سیاست داخلی مبنا قرار گیرد درست جلو رفته است اما اگر کسی فکر کند برای ثبات، انتخابات را تحت شعاع قرار دهد یا از آن عبور کند اشتباه می کند.

لاریجانی افزود: ما در ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز به نحو متوسطی جلو رفته ایم. باید بدانیم عارضه اخیر که پس از انتخابات رخ داد کدام قسمت ها را خراش می دهد. این مجادلات پس از انتخابات بوجود آمد حال سئوال این است که آیا این مجادلات به اخوت و برادری در کشور کمک می کند؟ آیا به حیثیت جمهوری اسلامی در بیرون کمک می کند و وزن ایران را بالا می برد؟ و آیا وضعیت اقتصادی کشور را بهبود می بخشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هر قدر فکر می کنم این مجادلات به کدام بخش از مولفه های قدرت در کشور کمک کرد به نتیجه ای نمی رسیم. از سوی دیگر این وقایع مورد استقبال کشورهای غربی قرار گرفت.

وی ادامه داد : این مجادلات سیاسی صد درصد به ضرر کشور است. انتظار این بود با انظارهای رهبر انقلاب در این مدت، مقداری حواس ها جمع تر می شد . خیلی از دوستان تلاش کردند و انظار دادند. شاید رهبر حکیم ما بیش از همه راهها را باز کردند. اما این عده در این زمینه بی تدبیری کردند و درست نبود.

لاریجانی افزود: نتیجه این بی تدبیری ها بروز حوادث روز عاشورا بود و حق بود که ملت به صحنه آیند و بگویند نمی گذاریم شما به اهل بیت و معارف ما توهین کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما بنا نداریم این همه شهید بدهیم و ملت همه هستی اش را بدهد اما عده ای بدنبال دیکتاتوری در کشور باشند. این عده باید پاسخ جدی از ملت می گرفتند.

لاریجانی تصریح کرد: شما نشان دادید انقلاب زنده است و مردم نسبت به آرمانهای امام وفادار هستند. این پیام شما را غربی ها و برخی افراد در داخل که این کارها را سامان دادند، دریافت کردند.

وی گفت: ما از صمیم قلب از شما تشکر می کنیم. این انقلاب خودتان است. این حوادثی که رخ داد نسبت به وقایع انقلاب کوچک بود . آنها کاری کردند که امیرنشین ها هم به حرف آمدند و این خیلی سخت بود و برخی کشورها مثل انگلیس و آمریکا به وجد آمدند. اما شما تردید نکنید و با این افراد به طور جدی برخورد خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این حرکت نشان داد اراده ملت این است و این مشاجرات را خاتمه دهید نباید با رفتارها و حرف ها فضایی ایجاد کنید که این سواستفاده انجام شود.