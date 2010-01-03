به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو شب گذشته در نشست صمیمی با خبرنگاران گفت: هم اکنون کشور در شرایطی قرار دارد که به نظر می رسد بعد از مدتها که وزارت نیرو بار سنگین قیمتهای تکلیفی را به دوش کشیده است، با هدفمند کردن یارانه ها این بار به زمین گذاشته می شود و وزارت نیرو به یک وزارتخانه اقتصادی و پویا تبدیل شود.

وزیر نیرو افزود: بعد از اجرای این طرح، نگاه بنگاهداری و اقتصادی بر وزارت نیرو حاکم خواهد شد و آنچه دولت می خواهد به دهکهای حساس جامعه به لحاظ یارانه ای کمک کند، از طریق سایر وزارتخانه ها این کار انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: مهمترین نقش در زمینه هدفمند کردن یارانه ها را رسانه ها به عهده خواهند داشت. نامجو گفت: یکی از اهداف دیگر وزارت نیرو، تدوین برنامه ای منطبق بر برنامه پنجم توسعه و استراتژی درازمدت و کلان کشور است که البته اجرای آن باید با قوت پیگیری شود.

وی از رسانه ها درخواست کرد که کارهای بزرگ مهندسان وزارت نیرو و فعالان عرصه آب و برق را به صورت واقعی به جامعه معرفی کنند تا مردم در جریان بخشی از مشقتهای متخصصان وزارت نیرو که در سخت ترین شرایط طبیعی مشغول به کار هستند، قرار گیرند.

وزیر نیرو از برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی خبرنگاران با مباحث تخصصی آب و برق در آینده ای نزدیک خبرداد و گفت: مدیران و متخصصان صنعت آب و برق نیز از جمله مخاطبان اصلی اخبار تخصصی رسانه های گروهی در حوزه آب و برق هستند، بنابراین خبرنگاران با آشنایی با مباحث تخصصی این دو صنعت مهم، به طور قطع در تنظیم اخبار و رویدادهای این وزارتخانه تخصص بیشتری به خرج خواهند داد.

وی با تاکید بر ضرورت تداوم راه پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم در راستای ارتباط خوب و موثر با رسانه های گروهی، خاطرنشان کرد: همه مدیران و معاونان این وزارتخانه باید ارتباط موثر و مستمر خود با رسانه های گروهی را تقویت کنند.