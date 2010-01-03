برگزاری دومین جشنواره تیتر برتر سال در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت:‌ این جشنواره با شرکت استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ‌اردبیل، زنجان و کردستان در دو بخش اصلی مطبوعات و خبرگزاری ها و روابط عمومیها برگزار می شود.

وی اظهار داشت: مطبوعات و خبرگزاری ها می توانند آثار خود را در قالب های مختلف خبری شامل خبر، مصاحبه، گزارش و مقاله می توانند تا حداکثر 9 تیتر ارسال کنند.

احمدی منش افزود: روابط عمومی ها نیز با ارسال چهار تیتر در قالب خبر می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در تبریز، خیابان امام خمینی،‌نرسیده به چهارراه آبرسان،‌خانه فرهنگ،‌اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی‌، دفتر روابط عمومی اداره کل ارسال نمایند.

وی در ارتباط با نحوه ارسال آثار و شرایط شرکت در جشنواره تیتر برتر، گفت: ارسال اصل خبرهای انتشار یافته به همراه تایید مدیرمسئول یا سردبیر و رئیس نمایندگی خبرگزاری های استانها با ذکر نام و نام خانوادگی خبرنگار، نام نشریه یا خبرگزاری، ‌آدرس دقیق و ‌شماره تماس خبرنگار، ضروری است.

وی اضافه کرد: خبرنگار باید ساکن یکی از استانهای یاد شده در شمالغرب کشور بوده و تیتر ارسالی در نشریات و خبرگزاری های این منطقه انعکاس یافته باشد.

وی همچنین، تیتر نماز و اصلاح الگوی مصرف را از بخشهای ویژه جشنواره تیتربرتر اعلام کرد و گفت: آثار ارسالی باید مربوط به سالهای 87 و 88 بوده و مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تیتر برتر سال را از سیزدهم دیماه تا بیست و دوم بهمن ماه امسال است.

وی با بیان اینکه اساتید مجرب و اهل فن روزنامه نگاری کشور داوری این جشنواره را بر عهده خواهند داشت، تصریح کرد: برای نخستین بار‌در یک اقدام ابتکاری، داوری آثار به صورت زنده و در حضور شرکت کنندگان انجام خواهد گرفت.

احمدی منش همچنین افزود: نمایشگاهی از آثار برتر و آثار راه یافته به بخش داوری در 29 بهمن ماه در تبریز گشایش و در حاشیه جشنواره کارگاههای تخصصی روزنامه نگاری تشکیل می شود.