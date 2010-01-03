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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۱

از سوی سازمان سنجش/

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور منتشر شد

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور منتشر شد

دفترچه های راهنمای ثبت نام در آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه های راهنمای ثبت نام آزمون های کارشناس ارشد و کاردانی به کارشناسی دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور از صبح امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

ضوابط پذیرش و ثبت نام، مدارک تحصلی مورد پذیرش برای ثبت نام در دوره دانش پذیری، رشته های تحصیلی دوره دانش پذیری، نحوه گزینش دانشجو در دوره های فراگیر، دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی و کد و نام رشته های تحصیلی در دفترچه های ثبت نام درج شده است.

به گزارش مهر، زمان برگزاری آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه پیام نور به ترتیب صبح و عصر روز جمعه 31 اردیبهشت ماه سال 1389 خواهد بود.

کد مطلب 1010222

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