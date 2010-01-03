دفترچه راهنمای ثبت نام آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه های راهنمای ثبت نام آزمون های کارشناس ارشد و کاردانی به کارشناسی دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور از صبح امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

ضوابط پذیرش و ثبت نام، مدارک تحصلی مورد پذیرش برای ثبت نام در دوره دانش پذیری، رشته های تحصیلی دوره دانش پذیری، نحوه گزینش دانشجو در دوره های فراگیر، دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی و کد و نام رشته های تحصیلی در دفترچه های ثبت نام درج شده است.

به گزارش مهر، زمان برگزاری آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه پیام نور به ترتیب صبح و عصر روز جمعه 31 اردیبهشت ماه سال 1389 خواهد بود.